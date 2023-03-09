ELDER, konteyner ve çadırlar için elektrik faturası düzenlenmeyeceğini bildirdi

Bu noktada önemle belirtmek isteriz ki, haberlere konu edilen çadır ve konteynerlere takılan sayaçlardan ölçülen elektrik tüketimi tamamen elektrik şebekesinin takibi ve işletilmesi amacına yönelik olup, depremzedelere yönelik herhangi bir faturalandırma yapılması hiçbir şekilde söz konusu değildir." şeklinde açıklama yapıldı.

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