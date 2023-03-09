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    • Haberler
    • 09.03.2023 08:33
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    • 09.03.2023 08:48
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    Akşener'in zor seçimi! Kılıçdaroğlu'nun HDP hamlesi ikinci krizi ateşini fitilini ateşleyecek

    6'lı koalisyon Meral Akşener'in masayı dağıtmasınına ardından 72 saat süren krizden, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması formülüyle şimdilik çıktı. Ancak 6 ortağa eklemlenen HDP'nin talepleri ile Meral Akşener'in medya üzerinden atışmaları yeni krizlere gebe. Akşener, "talepleri masaya gelemez ama Kılıçdaroğlu görüşebilir" diyerek çaresiz döndüğü masada yeni ortağına yeşil ışık yıktı. Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı'nın tehditleri karşısında sessizliğini koruyan Akşener'in bu durumu nasıl hazmedeceği tartışma konusu.

    Akşener’in zor seçimi!

    6'lı koaliyonun 13. toplantısının ardından Meral Akşener ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak isminin gösterilmesine tepki göstererek ağır hakaretlerin ardından amsayı yıktı. 72 saat süren krizi sonunda Ekrem İmamoğlu ve Mansur yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcıları olması formülüyle yeniden masaya dönen Akşener'in şimdiki sınavı HDP.

    KARŞILIKLI SICAK MESAJLAR
    Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığının açıklamasınına rdından HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan sıcak mesajlar gelmişti. Tutuklu eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş da, kılıçadroğlu'na HDP'ye ziyaret çağrısında bulunmuştu. CHP'li Özgür Özel görüşme için yeşil ışık yaktı.

    Çaresiz masaya dönen Meral Akşener, "Kılıçdaroğlu HDP'ye gidebilir ama talepleri masaya getiremez" demesine karşın diğer ortakların sessizliği ve HDP cephesinden gelen açıklamalar birlikteliğin resmiyete dökülebileceği yönünde. Demirtaş'ın hapishaneden Akşener'i adeta tehdit ederek sert sözler söyledi. Akşener'in susarak durumu geçiştireceği mi yoksa ikinci bir krizi mi başlatacağı soru işareti.

    YEŞİL IŞIK YAKTI!
    Yaşananları köşesine taşıyan Mahmut Övür'ün Akşener için "kırmızı çizgilere yeşil ışık yakmaktan" başka çaresi kalmadığını yazdı.

    İşte Övür yazısında önemli bölümler:
    Şu anda masanın önündeki en sıcak mesele; HDP meselesi... HDP, yeni bir kriz eşiği olarak masanın önünde duruyor. Masa bu meseleyi bir biçimde çözmek zorunda; çünkü başka türlü seçimde iddialı olma ihtimali yok.

    Peki, nasıl çözecek?

        YEŞİL IŞIK AKŞENER'DEN
        Akşener'i öyle kuşatmaya almışlar ki "yeşil ışığı" da masa dağıtıcısı olarak o yaktı. Şöyle diyordu: "Diyalog başka bir şeydir."

        Böylece Akşener, cumhurbaşkanı adaylığına "mecburen" de olsa onay verdiği Kılıçdaroğlu'nun HDP ile diyalog kurmasına, "gizli pazarlık" yapmasına onay veriyordu. Ortada yine garip bir durum vardı.

        Böylece o oylarla hem kendisinin cumhurbaşkanı yardımcısı hem de partililerinin bakan olmasında "mahzur" görmüyor, içine sindiriyordu. Herhalde bir kez daha Fatma Kurtulanvari bir HDP'linin çıkıp, "Bizim oylarımızla orada oturuyorsunuz" diye fırça atmasını özlemiş.

        YENİ KRİZ UYARISI
        Ona da "sessiz" kalırlar mı bilemem ama hakkını yemeyelim; sıkılı "ülkücü yumruğu"yla yeni bir kriz uyarısı da yaptı:
        "Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir, bu net ama HDP'nin taleplerini bizim olduğumuz masaya asla getiremez."

            Gördüğünüz gibi çok net ve kararlı bir siyasetçi... Kılıçdaroğlu, masaya getirmeyeceği HDP önerilerini 8 kişilik "konsey"e veya kaç kişilik olacağı belirsiz bakanlar kuruluna getirirse ne yapacak? O zaman mı kriz çıkaracak?

            HDP NE İSTİYOR?
            Gelelim HDP'nin tavrına...

            Acaba onlar da, "Bizi görmezden gelemezsiniz" dedikten sonra tıpkı Akşener gibi masaya mı iliştirilecekler yoksa "üçüncü bir yol" diyerek kendi adaylarını mı çıkaracaklar?

            Görünen o ki, HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar'ın da açıkladığı gibi HDP, şimdilik "şeffaf siyaset" gereği ne cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ne bakanlık talebinde bulunacak ne de aday çıkaracak. Oysa binde 4'lük partilere en az 1 cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, 1 de bakanlık verilirken, yüzde 10'luk HDP'ye hiçbir şey verilmemesi, onların da istememesi ilginç ötesi bir durum. İşini içinde bir gariplik ve halkı aldatma olduğu çok açık.

                "GİZLİ PAZARLIK"
                Herhalde ne dönecekse diyalog anındaki "gizli pazarlıkta" dönecek...

                HDP'lilere göre o pazarlıkta Kılıçdaroğlu'nun önüne sadece daha önce yayınladıkları 11 maddelik "Tutum Belgesi" konacak.

                Çözüm sürecinin bitirilmesinde Kandil kadar rol oynayan bugünkü HDP yönetimi, o günlerde devlete, siyasi iktidara meydan okurken bugün Altılı Masa'ya, hem de "Gelirsen dağıtırız" diye tehdit savuran Akşener'e rağmen neden karşılıksız destek oluyor? Asıl soru bu...

                Demokrasi sevdasından mı yoksa "savaş politikaları" diye suçladığı terörle mücadeleden vazgeçilmesi karşılığında mı?

                "SÖZ KRİZ ÇIKARMAYACAĞIM"
                Sabah gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas da Akşner-HDP arasındaki zorunlu ilişkini yeni bir krizin kapısını açacağını, İYİ Parti liderinin durumu kabullense bile durumu tabanına anlatamayacağını yazdı.

                    İşte Barlas'ın yazısından önemli bölümler:
                    Salı akşamı televizyonda Meral Akşener'i izledim. Siyasi krize neden olan 72 saatte neler yaşandığını anlattı. Kavganın anlatılmayacak detayları tartışılmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle "ülkücü damarı tuttuğunda masaya yumruğunu vuran" Akşener gitmiş, yerine özgüvensiz, çocuksu ve sıradan bir insan gelmişti.

                    Siyasette bir kez "uyumsuz" damgası üzerinize yapışırsa ne yapsanız silemezsiniz. Şimdi Meral Akşener de sanırım öyle bir dönem yaşıyor. Programın sonunda "Söz, bir daha kriz çıkarmayacağım" şeklindeki sözleri, içinde bulunduğu karmaşık ruh hâlini anlatıyordu.

                    KILIÇDAROĞLU'NUN HAMLELERİ
                    Akşener bu sözünü tutabilecek mi? Çok emin değilim. Kemal Bey şimdiden Akşener'in sabrını zorluyor. Akşener'in kanatlarının kırılmasını fırsat bilerek yeni hamlelere başladı bile.

                        6'lı Masa'nın gizli ortağı olmaktan büyük rahatsızlık duyan HDP, Kılıçdaroğlu eliyle açık açık muhalefetin koalisyon projesine monte edilmeye çalışılıyor. Kılıçdaroğlu bu planını, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Temel Karamollaoğlu üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor.

                        TABANINA NASIL ANLATACAK?
                        Peki şimdi Akşener ne yapacak? Akşener'in ülkücü damarı, PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ortaklığı nasıl hazmedecek? Bir tavır ortaya koysa yine CHP'lilerden ağır hakaretler işitecek. HDP ile kol kola girse partisinin varlık nedeni ortadan kalkacak.

                        Akşener'in, "CHP, HDP'yle görüşebilir ama asla onu masaya getiremez" noktasına gelmiş olması da şaşırtan bir gelişme. Aslında bu açıklama, "HDP 6'lı Masa'nın ortağı olabilir ama ben görmeyeyim" anlamına geliyor. İçinde bulunduğu ruh hâlinde bu durumu hazmedebilir ama parti tabanına bunu nasıl anlatacak bilmiyorum. Allah hiçbir siyasiyi Akşener'in durumuna düşürmesin...

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                        Haberler Haberler Akşener'in zor seçimi! Kılıçdaroğlu'nun HDP hamlesi ikinci krizi ateşini fitilini ateşleyecek
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