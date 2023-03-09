Akşener'in zor seçimi! Kılıçdaroğlu'nun HDP hamlesi ikinci krizi ateşini fitilini ateşleyecek

6'lı koaliyonun 13. toplantısının ardından Meral Akşener ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak isminin gösterilmesine tepki göstererek ağır hakaretlerin ardından amsayı yıktı. 72 saat süren krizi sonunda Ekrem İmamoğlu ve Mansur yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcıları olması formülüyle yeniden masaya dönen Akşener'in şimdiki sınavı HDP.
KARŞILIKLI SICAK MESAJLAR
Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığının açıklamasınına rdından HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan sıcak mesajlar gelmişti. Tutuklu eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş da, kılıçadroğlu'na HDP'ye ziyaret çağrısında bulunmuştu. CHP'li Özgür Özel görüşme için yeşil ışık yaktı.
Çaresiz masaya dönen Meral Akşener, "Kılıçdaroğlu HDP'ye gidebilir ama talepleri masaya getiremez" demesine karşın diğer ortakların sessizliği ve HDP cephesinden gelen açıklamalar birlikteliğin resmiyete dökülebileceği yönünde. Demirtaş'ın hapishaneden Akşener'i adeta tehdit ederek sert sözler söyledi. Akşener'in susarak durumu geçiştireceği mi yoksa ikinci bir krizi mi başlatacağı soru işareti.
YEŞİL IŞIK YAKTI!
Yaşananları köşesine taşıyan Mahmut Övür'ün Akşener için "kırmızı çizgilere yeşil ışık yakmaktan" başka çaresi kalmadığını yazdı.
İşte Övür yazısında önemli bölümler:
Şu anda masanın önündeki en sıcak mesele; HDP meselesi... HDP, yeni bir kriz eşiği olarak masanın önünde duruyor. Masa bu meseleyi bir biçimde çözmek zorunda; çünkü başka türlü seçimde iddialı olma ihtimali yok.
Peki, nasıl çözecek?