Akşener'in zor seçimi! Kılıçdaroğlu'nun HDP hamlesi ikinci krizi ateşini fitilini ateşleyecek

YEŞİL IŞIK AKŞENER'DEN

Akşener'i öyle kuşatmaya almışlar ki "yeşil ışığı" da masa dağıtıcısı olarak o yaktı. Şöyle diyordu: "Diyalog başka bir şeydir."

Böylece Akşener, cumhurbaşkanı adaylığına "mecburen" de olsa onay verdiği Kılıçdaroğlu'nun HDP ile diyalog kurmasına, "gizli pazarlık" yapmasına onay veriyordu. Ortada yine garip bir durum vardı.