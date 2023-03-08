Bakan Murat Kurum İstanbul'daki kentsel dönüşüm yol haritasını açıkladı! Süreç nasıl ilerleyecek? Kira yardımları ne kadar olacak?





KİRA YARDIMI İSTANBUL'DA 3500 LİRA OLDU

Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımının arttırıldığını açıklayarak, "Kentsel dönüşümde, kira yardımı, kamulaştırma yardımı, vatandaşımıza süreci yürütebilmesi adına finans desteği, faiz desteği gibi bir çok destek veriyoruz. Kira yardımlarını arttıracağız. Şu an Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla İstanbul'da 1.500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, Antalya'mız ve İzmir'imizde 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer Büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız." diye konuştu.

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