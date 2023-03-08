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    • 08.03.2023 23:14
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    Bakan Murat Kurum İstanbul'daki kentsel dönüşüm yol haritasını açıkladı! Süreç nasıl ilerleyecek? Kira yardımları ne kadar olacak?

    Asrın felaketinin ardından devlet yaraları sarmaya devam ediyor. Yaşanan felaketin ardından diğer illerde de tedbirlerin alınması için adımlar atılıyor. Bu kapsamda son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'daki kentsel dönüşüm yol haritasını açıkladı. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Kira yardımı ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da kentsel dönüşümün yol haritası!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir programda deprem bölgesindeki çalışmalar ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Kurum İstanbul'daki kentsel dönüşüm sürecine ilişkin şöyle konuştu:



    Ülkemiz deprem ülkesi. İstanbulumuz da bu illerimizden bir tanesi. 1994'te Cumhurbaşkanımız sosyal konut anlayışını başlattı. Tüm Türkiye'ye yaydı. 1 milyon 180 bin sosyal konutun yapımını yaptık, teslim ettik. 3.3 milyon konutun dönüşümünü yaptık. 1 milyon 180 bin konutun yapımını yaptık, vatandaşlarımıza teslim ettik tam 20 yılda. İstanbul'da 695 bin konut dönüştürüldü. Kenstel dönüşüm sürecini hızlandıracağız. Cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte başka destekleri de açıklayacağız.



    "İSTANBUL'A 1.5 MİLYON YENİ EV"
    İstanbul'da yeni konutları yaparken sosyal donatı alanlarını da hesaba katıyoruz. Rezerv alanlarımızın çalışmalarını yaptık. Planlandı bunun detaylarını cumhurbaşkanımız açıklayacak önümüzdeki günlerde. Örneğin Esenler'deki askeri alanın kuzeyini MSB ile konuştuk orası rezerv alanı olacak. Allah göstermesin herhangi bir afette toplanma alanı olacak, donatıları sunmak zorundasınız. Bu devletin görevidir. 5 yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Mesela Kayaşehir'de bitirdiğimiz dairelerden verdik.



        Boşalttığımız alana otopark, yeşil alan yaptık. İlave finans desteklerini de Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. İstanbul'u tek başına değerlendiremezsiniz. Bütün bunları yaparken İstanbul'a ilave nüfus getirmeden yapacağız. Marmara'yı bir bütün olarak düşünmek durumundasınız. Tarım nerede verimliyse, sanayinin nerede olması gerekiyorsa bu mekansal planı ortaya koyacağız. İstanbul'daki sanayimizi güçlendirecek adımları atmamız gerekiyor. Taşımayabileceğimizi taşıyacağımız bir süreç yürüteceğiz.



        Bizim bir sözümüz var. Hep birlikte ayağa kalkacağız. Önce burayı ayağa kaldıracağız. İstanbulumuzda da İzmirimizde de bu iradeyi tüm şehirlerimizde ortaya koyacağız. Bu bir milli güvenlik meselesi, beka meselesi. Bunu koyacak da bir idare lazım.



        KİRA YARDIMI İSTANBUL'DA 3500 LİRA OLDU
        Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımının arttırıldığını açıklayarak, "Kentsel dönüşümde, kira yardımı, kamulaştırma yardımı, vatandaşımıza süreci yürütebilmesi adına finans desteği, faiz desteği gibi bir çok destek veriyoruz. Kira yardımlarını arttıracağız. Şu an Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla İstanbul'da 1.500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, Antalya'mız ve İzmir'imizde 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer Büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız." diye konuştu.

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        Haberler Güncel Bakan Murat Kurum İstanbul'daki kentsel dönüşüm yol haritasını açıkladı! Süreç nasıl ilerleyecek? Kira yardımları ne kadar olacak?
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