Bakan Murat Kurum İstanbul'daki kentsel dönüşüm yol haritasını açıkladı! Süreç nasıl ilerleyecek? Kira yardımları ne kadar olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir programda deprem bölgesindeki çalışmalar ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Kurum İstanbul'daki kentsel dönüşüm sürecine ilişkin şöyle konuştu:
Ülkemiz deprem ülkesi. İstanbulumuz da bu illerimizden bir tanesi. 1994'te Cumhurbaşkanımız sosyal konut anlayışını başlattı. Tüm Türkiye'ye yaydı. 1 milyon 180 bin sosyal konutun yapımını yaptık, teslim ettik. 3.3 milyon konutun dönüşümünü yaptık. 1 milyon 180 bin konutun yapımını yaptık, vatandaşlarımıza teslim ettik tam 20 yılda. İstanbul'da 695 bin konut dönüştürüldü. Kenstel dönüşüm sürecini hızlandıracağız. Cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte başka destekleri de açıklayacağız.
"İSTANBUL'A 1.5 MİLYON YENİ EV"
İstanbul'da yeni konutları yaparken sosyal donatı alanlarını da hesaba katıyoruz. Rezerv alanlarımızın çalışmalarını yaptık. Planlandı bunun detaylarını cumhurbaşkanımız açıklayacak önümüzdeki günlerde. Örneğin Esenler'deki askeri alanın kuzeyini MSB ile konuştuk orası rezerv alanı olacak. Allah göstermesin herhangi bir afette toplanma alanı olacak, donatıları sunmak zorundasınız. Bu devletin görevidir. 5 yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Mesela Kayaşehir'de bitirdiğimiz dairelerden verdik.