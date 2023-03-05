İçme suyu stoklarında son durum ne? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan flaş açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da Altınşehir (K-1) Konteyner Kentte açıklamalarda bulundu.
Bakan Adil Karaismailoğlu, Bakanlık olarak depremin ilk saatlerinden itibaren Adıyaman'da olduklarını, kesintisiz çalışmalarla bir yandan geçici toplu yaşam alanlarını tesis edildiğini, diğer yandan depremin sebep olduğu acının izlerini ortadan kaldırmak için de çaba sarf ettiklerini aktardı.
"İÇME SUYU STOKLARIMIZDA EKSİK YOK"
Bakan Karaismailoğlu, "Adıyaman'da yıkımın izlerini ortadan kaldırıyoruz. Şu anda şehrin %95'ine kaynağından su verilmekte. Şebekedeki arızaların giderilmesine de devam ediyoruz. Bunun yanı sıra içme suyu stoklarımızda da eksik yok. Bina yıkım ve enkaz çalışmalarına bağlı olarak şehrin tamamına su verebilmekteyiz. Gürlevik isale hattındaki arızaları gideriyoruz. Gürlevik kaptajındaki onarım işlerini de tamamladık" ifadelerini kullandı.
'VATANDAŞLARIMIZIN YÜZÜ YENİDEN GÜLENE KADAR DURMAYACAĞIZ'
Karaismailoğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Çocuklarımızın analarımızın, büyüklerimizin yüzü yeniden gülene kadar durmayacağız. İlk gün nasıl buradaysak, bir an bile buradan ayrılmadıysak son ana kadar Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu sadece Adıyaman'da değil depremden etkilenen diğer 11 ilimizde gerçekleştireceğiz.