İçme suyu stoklarında son durum ne? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan flaş açıklama

"GÜÇLÜ ADIYAMAN'I HEP BİRLİKTE KURACAĞIZ"

Yaşam konutları, ticarethaneler, dükkanlar inşa ederek güçlü Adıyaman'ı hep birlikte kuracağız. Adıyaman'ın ev dokuma halıları yeniden dükkanların vitrinlerini süsleyecek, cadde ve sokaklar neşe ile dolacak.

Bunları devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Çadırları ara formül olarak planladık. Adıyaman2da 2 milyon 193 bin metrekare alanda 20 ayrı konteyner kent kurma çalışmalarını sürdürüyoruz.