İstanbul’da tahliye yolları İSPARK’ın park çiftliğine döndü

Beklenen Marmara Depremi öncesinde, İstanbul için afet anı ve sonrasındaki ulaşım da oldukça önem taşıyor. Normal zamanda bile en küçük bir aksaklıkla kilitlenen trafiğin Deprem anında nasıl olacağını kimse bilmiyor. Afet anında, özellikle hastanelere ve önemli kamu binalarına yakın acil ulaşım ve tahliye yolları büyük önem taşıyor. Tahliye yollarının çoğunluğunda, park yapmanın ya da durmanın yasak olduğunu belirten tabelalar bulunuyor. Daha önemli güzergâhlarda ise, 'Birinci derece afet acil ulaşım yolu, duraklamak ve park etmek yasaktır' tabelaları asılı.

KİMSE UMURSAMIYOR

Peki tahliye yollarında son durum ne? Bu sokakları ve caddeleri dolaştık. İstanbul'un büyük hastaneleri ile valilik binalarının, emniyet merkezinin, yurtların ve üniversitelerin olduğu Fatih, Aksaray ve Çapa'daki durumu gözlemledik. Buradaki tahliye yollarının büyük bölümünde de park yasağı tabelaları yer alıyor. Ana arter özelliğindeki yollarda ise büyük tabelalarla, bu noktaların afet durumda öncelikli ulaşım yolu olduğu bilgisi yer alıyor. Ancak bu sokakların tamamı park etmiş araçlarla dolu. Hastanelere yaklaştıkça, trafik daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Hürriyet'in haberine göre hem sokaklar daralıyor hem park etmiş araç sayısı artıyor. Ambulanslar bile ilerlemekte güçlük çekiyor. Bazı yerlerde, 'Ambulans yoludur, park yapılmaz' uyarısına rağmen sıra sıra park etmiş araçlar bulunuyor.