Başkan Erdoğan 6'lı koalisyonun dağılışını yorumladı: Biz yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK YORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın dağılmasına ilişkin ilk yorumu yaptı.

Erdoğan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan şunları söyledi;

"AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz."

Başkan Erdoğan, "Biz can derdindeyiz onlar mal derdinde" dedi.

OTURDULAR KONUŞTULAR DAĞILDILAR

Başkan Erdoğan daha önce söylediği o sözü tekrar hatırlattı.

İran atasözü olan "Nişestend u goftend u ber-hâstend" hatırlatan Başkan Erdoğan, "Oturdular, konuştular, dağıldılar" demiştik öyle de oldu." dedi.

Detaylar gelecek...