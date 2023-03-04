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    • 04.03.2023 16:53
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    Başkan Erdoğan 6'lı koalisyonun dağılışını yorumladı: Biz yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın dağılması konusunda, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan ilk yorum

    CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan "6'lı koalisyon" dağıldı.

    Son toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak işaret edilmesi İP'i kopardı. Meral Akşener "Dayatma var diyerek" ortaklarını bombaladı ve masayı yıktı.

    Muhalefetin 1 yıllık bu serüveni sona ererken siyaset hareketlendi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK YORUM
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın dağılmasına ilişkin ilk yorumu yaptı.

    Erdoğan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

    Erdoğan şunları söyledi;

    "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz."

    Başkan Erdoğan, "Biz can derdindeyiz onlar mal derdinde" dedi.

    OTURDULAR KONUŞTULAR DAĞILDILAR
    Başkan Erdoğan daha önce söylediği o sözü tekrar hatırlattı.

    İran atasözü olan "Nişestend u goftend u ber-hâstend" hatırlatan Başkan Erdoğan, "Oturdular, konuştular, dağıldılar" demiştik öyle de oldu." dedi.

    Detaylar gelecek...
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