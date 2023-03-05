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    • 05.03.2023 23:54
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    6'lı masanın son toplantısında olaylar olaylar! Yeni kulis bilgisi geldi! Karamollaoğlu'dan Meral Akşener'e: "Yeter artık sizden çektiğimiz"

    Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek açıklamalarla dağıttığı masanın son toplantısında neler yaşandığı büyük merak konusu oldu. Akşener o günle ilgili ilk kez konuşup, "Bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı" demişti. Toplantıyla ilgili bir kulis daha geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğllaoğlu'nun Meral Akşener'e "Yeter artık sizden çektiğimiz" dediği ortaya çıktı.

    Karamollaoğlu’dan Akşener’e: Yeter artık sizden çektiğimiz

    Bir senedir toplanıp toplanıp yemek menüleriyle gündeme gelen 6'lı masanın şu ana kadar neden aday konuşmadığı belli oldu.

    Adaylık konusunun gündeme geldiği ilk toplantıda birbirlerine girdiler ve masa dağıldı.

    Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılan son toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatılması üzerine altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'aday olun' çağrısı yaparak masadan çekildi.

    Akşener'in toplantı sonrası kurmaylarıyla görüşmesi ve ertesi gün yaptığı bu zehir zemberek açıklamaların ardından milyonlarca kişi neler yaşandığını merak etti.

    "YETER ARTIK SİZDEN ÇEKTİĞİMİZ"

    Gazeteci Latif Şimşek, katıldığı bir canlı yayında son toplantıda yaşananlarla ilgili bir kulis bilgisini aktardı.

    Şimşek, gerilimin sadece Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında olmadığına dikkat çekerek "Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Yeter artık sizden çektiğimiz" diyor. Bu sözün hangi tonda söylendiğini de hepiniz tahmin edersiniz. Bıkmışsınızdır birinin zorluk çıkarmasından. Temel Bey'in de yapısını göz önüne aldığımızda aslında biraz böyle tatlı sert konuşan bir yapısı vardır. Ben bunu kesin bilgi olarak öğrendim. Temel Bey çıkıp da inkar ederse kaynağımı açıklamak durumunda kalacağım. " ifadelerini kullandı.

        ARAYI BULMAYA ÇALIŞAN DAVUTOĞLU
        Şimşek sözlerini şöyle devam ettirdi:

        Bunun üzerine Meral Hanım masayı terk etmek üzere kalkmış 'Bana müsaade o zaman' demiş. Ahmet Davutoğlu araya girmiş, bir süre sonra ortam yine elektriklenmiş. Meral Hanım "Ben kalkayım o zaman" dediğinde "Siz bilirsiniz" yanıtını alıyor.

        AKŞENER DE TOPLANTIDA NELER YAŞANDIĞINI BÖYLE ANLATTI
        Akşener, Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu.

        Akşener, son toplantıdan önce diğer liderler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulup anlaşıldığını söyledi.

        "ADAY İÇİN KAMUOYU YOKLAMASI YAPALIM"

        İyi Parti Lideri, kendisine söz gelince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerde öne çıktığını belirtiğini ve kamuoyu yoklaması yapılmasını teklif ettiğini belirtti.

        Bu istek üzerine ise Kılıçdaroğlu'nun hiddetlenerek ayağa kalktığını söyleyen Akşener şu ifadeleri kullandı:

        O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk "Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi.

        Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim.

        "KILIÇDAROĞLU HİDDETLENİP AYAĞA KALKTI"

        Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti.

            Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim. "Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. Siz bilirsiniz dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı."

            CHP'DEN KİRALIK ÜYELERE İSTİFA TALİMATI

            İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı koalisyon masasını dağıtması sonrası muhalefet ortadan ikiye bölündü. Adaylık konusunda anlaşamayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener birbirine girdi.

            Masada başlayan fırtına ortak belediyelere de sıçradı. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı için çağrı yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) büyük bir rahatsızlık oluştu. Rahatsızlığın nedeninin ise CHP Genel Merkezi olduğu öğrenildi.

            İYİ PARTİ'YE VERİLEN ÜYELER İSTİFA ETTİRİLDİ
            Mansur Yavaş'a yakın olan bir ABB yetkilisi, kendilerinin bilgisi olmadan İYİ Parti'ye Belediye Meclisi'nde grup kurmaları için verilen CHP'lilerin istifa ettiğini duyurdu.

            İstifadan Mansur Yavaş'ın haberi olmadığı öğrenilirken, istifa haberini veren yetkili "Başkanımızın bilgisi dışında meclis üyesinin istifa ettirilmesi de Sayın Mansur Yavaş'ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamledir. Bilgimiz dışında yapılan bu hamleler ve açıklamalar artık Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine zarar verecek boyuta ulaştı. Buradaki amacın bir araya gelinmesi ve ülkemiz için olumlu bir girişimde bulunulması iken takınılan bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.

            BAŞKANLARIN ZİYARETİ PARTİ TARAFINDAN DUYURULDU
            Rahatsızlığın bir diğer nedeni ise, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'i ziyareti konusunun kendilerine haber verilmeden parti yönetimi tarafından kamuoyuna açıklanması.

            Bu konuya da değinen yetkili şu ifadeyi kullandı: Başından beri açıklamalarımız ve duruşumuz net olmasına rağmen takınılan bu tavır güven sorununu ortaya koyuyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na görüşmeden önce bilgi verilmesine ve onay alınmasına rağmen yapılan bu açıklamanın 'gitmeyin' anlamına geldiği ve görüşmenin iptal edilmek istendiği muhakkaktır.
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            Persona non grata Meral Akşener!
            Haberler Güncel 6'lı masanın son toplantısında olaylar olaylar! Yeni kulis bilgisi geldi! Karamollaoğlu'dan Meral Akşener'e: "Yeter artık sizden çektiğimiz"
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