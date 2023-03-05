6'lı masanın son toplantısında olaylar olaylar! Yeni kulis bilgisi geldi! Karamollaoğlu'dan Meral Akşener'e: "Yeter artık sizden çektiğimiz"

Bir senedir toplanıp toplanıp yemek menüleriyle gündeme gelen 6'lı masanın şu ana kadar neden aday konuşmadığı belli oldu.
Adaylık konusunun gündeme geldiği ilk toplantıda birbirlerine girdiler ve masa dağıldı.
Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılan son toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatılması üzerine altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'aday olun' çağrısı yaparak masadan çekildi.
Akşener'in toplantı sonrası kurmaylarıyla görüşmesi ve ertesi gün yaptığı bu zehir zemberek açıklamaların ardından milyonlarca kişi neler yaşandığını merak etti.
"YETER ARTIK SİZDEN ÇEKTİĞİMİZ"
Gazeteci Latif Şimşek, katıldığı bir canlı yayında son toplantıda yaşananlarla ilgili bir kulis bilgisini aktardı.
Şimşek, gerilimin sadece Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında olmadığına dikkat çekerek "Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Yeter artık sizden çektiğimiz" diyor. Bu sözün hangi tonda söylendiğini de hepiniz tahmin edersiniz. Bıkmışsınızdır birinin zorluk çıkarmasından. Temel Bey'in de yapısını göz önüne aldığımızda aslında biraz böyle tatlı sert konuşan bir yapısı vardır. Ben bunu kesin bilgi olarak öğrendim. Temel Bey çıkıp da inkar ederse kaynağımı açıklamak durumunda kalacağım. " ifadelerini kullandı.