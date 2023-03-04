HDP masanın üstüne çıkmaya hazırlanıyor! Sancar'dan Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık: "Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini yeniden değerlendireceğiz"

Muhalefetin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek adına kurduğu yuvarlak masa 1 senede dağıldı. Aylardır süren kriz, Meral Akşener'in ortak aday için belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkmasının ardından zirveye tırmandı. Tamamen dağılan masadan geriye kalan kaos etkisini sürdürürken, masada açılan boşluk için en güçlü aday HDP gözüküyor. Bugün olağanüstü toplanan HDP MYK toplantısının ardından, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Basın toplantısı düzenledi.
KILIÇDAROĞLU'NA YEŞİL IŞIK
Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yeşil ışık yakan Sancar, "Türkiye halklarının gönlü rahat olsun. Bizler buradayız hep birlikte kazanacağız. HDP bu konuda üzerine düşen sorumlulukların farkındadır. Depremin yarattığı sarsıntının ardından cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini yeniden değerlendireceğiz" dedi.
AKŞENER'E GÖNDERME: "GECE YARISI OPERASYONU"
"İttifak adayınız ne zaman açıklanacak?" sorusunu cevaplayan Sancar İyi Parti 6'lı koalisyonun toplantısı sonrası masayı devirmesine gece yarısı operasyonu olarak değerlendirdi. Sancar, "Nasıl bir yol izleyeceğimizi depremden önce açıklamıştık. Ancak depremin yarattığı yıkım sonrası yeniden değerlendirme kararı almıştık. Kurullarımız ve ittifaklarımızla bu değerlendirmelerimiz devam ediyor. Bu ülke gece yarısı operasyonlarıyla iktidarı kurtarma manevralarını defalarca yaşadı." ifadelerini kullandı.
AKŞENER MASAYI YIKTI
Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin akabinde Meral Akşener masadan çekildi.