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    • Haberler
    • 04.03.2023 14:31
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    • 04.03.2023 15:45
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    HDP masanın üstüne çıkmaya hazırlanıyor! Sancar'dan Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık: "Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini yeniden değerlendireceğiz"

    6'lı koalisyon Meral Akşener'in ortak aday için diğer partilerin Kemal Kılıçdaroğlu isminde birleşmesine karşıyla birlikte 13. toplantının ardından dağıldı. Yoluna 5 parti ile devam eden koalisyonda, boş kalan koltuğa HDP'nin oturma ihtimali her geçen saat ağırlık kazanıyor. Ortak aday için Kılıçdaroğlu ismine sıcak bakan HDP cephesinden, olumlu mesajlar geliyor. Olağanüstü gündemle toplanan HDP MYK toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yeşil ışık yakan Sancar, "Türkiye halklarının gönlü rahat olsun. Bizler buradayız hep birlikte kazanacağız. HDP bu konuda üzerine düşen sorumlulukların farkındadır. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini yeniden değerlendireceğiz" dedi. Akşener'in masayı devirmesine göndermede bulunan Sancar, "Bu ülke gece yarısı operasyonlarıyla iktidarı kurtarma manevralarını defalarca yaşadı" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    HDP masanın üstüne çıkmaya hazırlanıyor!

    Muhalefetin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek adına kurduğu yuvarlak masa 1 senede dağıldı. Aylardır süren kriz, Meral Akşener'in ortak aday için belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkmasının ardından zirveye tırmandı. Tamamen dağılan masadan geriye kalan kaos etkisini sürdürürken, masada açılan boşluk için en güçlü aday HDP gözüküyor. Bugün olağanüstü toplanan HDP MYK toplantısının ardından, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Basın toplantısı düzenledi.

    KILIÇDAROĞLU'NA YEŞİL IŞIK
    Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yeşil ışık yakan Sancar, "Türkiye halklarının gönlü rahat olsun. Bizler buradayız hep birlikte kazanacağız. HDP bu konuda üzerine düşen sorumlulukların farkındadır. Depremin yarattığı sarsıntının ardından cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini yeniden değerlendireceğiz" dedi.

    AKŞENER'E GÖNDERME: "GECE YARISI OPERASYONU"
    "İttifak adayınız ne zaman açıklanacak?"     sorusunu cevaplayan Sancar İyi Parti 6'lı koalisyonun toplantısı sonrası masayı devirmesine gece yarısı operasyonu olarak değerlendirdi. Sancar, "Nasıl bir yol izleyeceğimizi depremden önce açıklamıştık. Ancak depremin yarattığı yıkım sonrası yeniden değerlendirme kararı almıştık. Kurullarımız ve ittifaklarımızla bu değerlendirmelerimiz devam ediyor. Bu ülke gece yarısı operasyonlarıyla iktidarı kurtarma manevralarını defalarca yaşadı." ifadelerini kullandı.

    AKŞENER MASAYI YIKTI
    Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin akabinde Meral Akşener masadan çekildi.

        Parti kurmayları tarafından hakarete varan ifadeler havada uçuştu.

        "BOYUN EĞMEYECEĞİZ" DEDİ MASAYI YIKTI
        Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açan Akşener kamera karşısında geçerek bunu somut bir şekilde dile getirdi ve masayı devirdi.

        Masadaki ortakları tarafından partisine bir dayatma olduğunu söyleyen Akşener, "Boyun eğmeyeceğiz" diyerek CHP'yi de karıştırmak için Yavaş ve İmamoğlu'na benzer bir dayatmada bulundu.

        YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN RET
        "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Milletimiz sizi göreve çağırıyor"         ifadeleriyle 2 isme seslenen Akşener saatler sonra 2 isimden yarım ağızla da olsa ret yedi.

        Böylece milletin geleceği için bir planı ve projesi olmayan kaos masası beklendiği gibi dağılmış oldu. Masayı adeta bombalayarak kalkan Akşener'in bundan sonra ne yapacağı merak edilirken "Koalisyonun masa altında ortağı HDP boşalan sandalyeye oturacak mı?" sorusu da başka bir konu.

        İYİ PARTİ'DEN KAPI AÇIK MESAJI
        HDP'nin masaya oturmasıyla ilgili İyi Parti kanadından da açıklamalar gelmeye devam ediyor. "Akşener masayı dağıttı yorumları yapılıyor. Akşener, masadan kaldırılmak istendi" iddiasında bulunan İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Henüz karar verilmedi. Kapı açık. Altılı Masa baştaki çalışma ilkelerine dönecek olursa, isim konusunda da 'bu tavrı sürdüreceğiz' denirse bu devam eder. Ancak 'çalışma ilkelerinden vazgeçiyoruz' denirse olmaz" diye konuştu. İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme konusunda, "O konuda bir şey diyemem" diye cevapladı.

        İmamoğlu ve Yavaş'a yapılan çağrının başka partinin içişlerine karışmak olmadığını altını çizen Usta, "Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'na 'Bizim önerdiğimiz iki aday için elinizi siz de kaldırın' diyor. Herkes kendi partisinden isim söylerse nasıl uzlaşı olacak? İş bu kadar sıkıntıya çıktıktan sonra iki başkama çağrı yapmak, başka partinin iç işlerine karışmak değil" dedi.

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            Sabah gazetesi yazarları da muhtemel ittifakı köşelerine taşıdı. Melih Altınok, "Son tahlilde 6'lı Masa'da HDP'nin varlığına itirazı olabilecek tek aktör İyi Parti'ydi. Azıcık imtiyaz için kırk takla atan diğerleri, bir şekilde ikna olurlardı. Akşener'in sandalyeyi boşaltmasının ardından artık Kemal Bey'in adaylığına itirazı olmayan HDP masaya biraz daha sokulacak." dedi.

            Okan Müderrisoğlu, "HDP, açıktan 5'li Masa'ya yanaşıp "Hakiki 6'lı Masa'yı kurdurabilir!" ifadelerini kullandı.

            YENİ ORTAKLAR ARAYIŞI
            Akşener'in masayı yıkmasının ardından hiç ara vermeden yeni ortaklar arayışan giren Kılıçdaroğlu, rotası HDP+Sol bloka çevirdi.

            Kılıçdaroğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen'i ziyaret etti.

            SOL Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

                Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

                Kılıçdaroğlu Akşener'i gözden çıkardı: İYİ Parti yerine HDP + sol blok planı

                Kemal Kılıçdaroğlu, görüşme öncesinde, İYİ Parti'nin, cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktığı iddialarına yönelik soruyu yanıtsız bıraktı.

                Önder İşleyen, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, depremler sonrasında büyük bir dayanışma seferberliği yaşandığını, görüşmede toplumun yaralarını sarmaya nasıl devam edeceklerini konuştuklarını söyledi.

                Görüşmenin aynı zamanda Mersin ve İstanbul'daki protestolarda gözaltına alınan partililer için bir geçmiş olsun ziyareti niteliği taşıdığını belirten İşleyen, "Bizim için bu dayanışma ziyareti çok anlamlıydı." ifadesini kullandı.



                    2. ZİYARET TİP'E
                    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya geldi.

                    TBMM'de gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu'na, genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay eşlik etti.

                    TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın heyetinde ise TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün ile TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık yer aldı.

                        Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

                        İLK SİNYAL DEMİRTAŞ'TAN
                        Masa henüz dağılmadan önce Edirnde'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız" ifadelerinin yer aldığı paylaşımında bulunmuştu.

                        HDP'DEN AKŞENER'E ŞOK SUÇLAMA
                        HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından, "Akşener kendisini CHP'ye ve muhalefete kayyım ilan etti… No pasaran!" paylaşımı yaptı.

                        İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalktığını açıkladığı konuşması, sosyal medyada tepki çekti. HDP Kürkçü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık kazansın!" dedi.

                            "KENDİNE YAKIŞANI YAPTI"
                            HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili, "Meral Akşener hiçbir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı" ifadelerini kullandı.

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                            Haberler Haberler HDP masanın üstüne çıkmaya hazırlanıyor! Sancar'dan Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık: "Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini yeniden değerlendireceğiz"
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