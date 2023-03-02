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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 02.03.2023 09:48
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    • 02.03.2023 10:04
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e CHP yandaşı medyadan baskı! Merdan Yanardağ: Seçim kaybedilirse suç Akşener'in

    Seçimler yaklaşırken 6'lı masanın adayı hala belirsizliğini koruyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ayak diremesi yandaş medyayı bir hayli rahatsız ediyor. Hatta “seçim kaybedilirse sorumlusu Akşener’dir” diyecek kadar. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, katıldığı canlı yayında “Meral Akşener'in AK Parti iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer Erdoğan seçimi bir kez daha kazanacaksa sorumluluğu İyi Parti, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta olacaktır” dedi.

    CHP yandaşı medya Akşener’i günah keçisi ilan edecek

    Türkiye, gözlerini 2023 seçimlerine dikti.

    Yurt genelinde depremin izleri silinirken bir diğer ana gündem konusu da seçimlere 3 ay gibi bir süre kalmışken, Millet İttifakı'nın aday sessizliği.

    Henüz bir anlaşmaya varıp aday çıkaramayan 6'lı masa bugün toplan-dağıl görüşmelerine bir yenisini daha ekliyor.

    Millet İttifakı, bu toplantıda adayın belirleneceğini vurguladı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta aday olmak istediğini dile getirirken karşısında İYİ Parti lideri Meral Akşener bariyeri buluyor. CHP liderinin adaylığına "kazanacak aday" vurgusuyla karşı koyan İYİ Parti lideri, farklı yollarla bu adaylığı engellemeye çalışsa da Kılıçdaroğlu vazgeçmiyor. Masadaki küçük ortakları bakanlık ve milletvekilliği vaatleriyle yanına çekmeye çalışan Kılıçdaroğlu'na Saadet Partisi ve Demokrat Parti arka çıkarken DEVA ve Gelecek Partisi ise pastadan daha büyük pay kapma ümidiyle "bekle ve gör" politikası izliyor.

    KOALİSYON YANGIN YERİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Gerizekalılar" çıkışı sonrası geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Kılıçdaroğlu-Akşener ikilisi sonrası, CHP medyası üzerinden adaylık operasyonuna başlayarak Akşener'i köşeye sıkıştırmak için düğmeye bastı. Toplantıda Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda anlaştığı bilgisini sızdıran CHP, "Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıyor" algısını işlemeye çalıştı. 2 saat süren toplantı sonrası "6'lı koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu" haberleriyle CHP medyası üzerinden operasyona başlandı.

        İYİ PARTİ'DEN KARŞI HAMLE GELDİ
        CHP'nin medyası üzerinden gerçekleştirdiği operasyonu gören İYİ Parti'den hemen karşı bir hamle geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Adaylık pazarlığı" iddialarını yalanladı.

        Zorlu paylaşımında 2 Mart vurgusu yaparak, "Bugün CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve "pazarlık" iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU ZORDA
        İYİ Parti'den üst üste gelen hamlelerle zora giren CHP lideri, yine yandaşı medyaya sarılarak onlar üzerinden masaya mesaj gönderdi. 6'lı koalisyonun yarın yapacağı toplantı öncesi Habertürk'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin vurgu yaptığı 2 Mart tarihinin üstünü çizdi. İYİ Parti'nin "Aday 2 Mart'ta belirlenecek" çıkışına rağmen "Yarın yapılacak Millet İttifakı Liderler Zirvesi'nden bir aday isminin açıklanacağını sanmıyorum..." ifadesini kullandı. Adaylık konusunda İYİ Parti'den gelen hamlelerle ve kamuoyu baskısıyla köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu zaman kazanma çabası içerisine girerken, yarın yapılacak toplantı için ise "Bu toplantıda aday belirleme yöntemi konuşuruz..." dedi.

        "AKŞENER, AK PARTİ İKTİDARINA 5 YIL DAHA HEDİYE ETMEK ÜZERE"

        Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ayak diremesi yandaş medyayı bir hayli rahatsız ediyor. Hatta "seçim kaybedilirse sorumlusu Akşener'dir" diyecek kadar. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, katıldığı canlı yayında "Meral Akşener'in AK Parti iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer Erdoğan seçimi bir kez daha kazanacaksa sorumluluğu İyi Parti, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta olacaktır" dedi.

        Merdan Yanardağ'ın açıklamalarından geri kalanlar:

        "MERAL HANIM'IN ADAY ÖNERİSİ İLE GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

        Meral Hanım'ın hepimize sürpriz yapma olasılığını bir kenara bırakmıyorum. Parti içindeki gruplara bir takım kliklere yapmış olsun böyle bir ihtimal var. Veyahut Millet İttifakı'nda kimi direniş noktalarına kırmak için yapmış olabilir. Pekala Meral hanım düşünüyor olabilir ki Kılıçdaroğlu değil başka bir aday seçilebilir adaydı. Kendi dediği gibi büyük tehlikeyi öncesinde savuşturmak gerekir. Kişisel hesaplar değil milletin hesabını yapmak gerekir diye düşünebilir. Bu olasılıkları bir yana bırakmıyorum. Meral Akşener'in kötü niyetli olduğuna da düşünmüyorum. Ama siyasal olarak yanlış değerlendirme yaptığını, AK Parti Erdoğan iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer Erdoğan bu seçimi bir daha kazanacaksa Türkiye'nin önündeki 100 yılını kaybetmek anlamına gelirse bunun sorumluluğu İyi Parti ve Meral Akşener de olacaktır. Onunla beraber hala seçildikleri partinin kendilerini destekleyen siyasal ve toplumsal gücün niteliğinin farkında olmayan bu oyunda bir rol üstlenmeye çalışan iki belediye başkanı da olacaktır diye düşünüyorum. Meral hanımın bu konuşması yarın yapılacak toplantıyadır. Yanılma payım olabilir. Bizi yanıltabilir. Meral hanımın büyük olasılık aday önerisi ile geleceğini düşünüyorum.

            TAKVİM.COM.TR AKŞENER VE İMAMOĞLU'NUN PLANLARINI YAZMIŞTI
            Takvim.com.tr'nin haberi sonrası siyaset kulislerinde konuşulmaya başlayan iddia, 6'lı masanın adayının açıklanacağı önümüzdeki günlerde muhalefetin gündemi meşgul edecek gibi görünüyor. Zira bir süre önce Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na, "2 yıl bekle, ben 2 yıl sonra erken seçime götüreceğim. Sen o zaman aday olursun. Yaşın genç. 14'üncü Cumhurbaşkanlığı'na değil, 15'inci Cumhurbaşkanlığı'na aday olursun" dediği biliniyor.

            "KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU SİYASETTEN SİLME OPERASYONU VAR"
            Merdan Yanardağ, bizi doğrulayan açıklamalarda bulundu. "Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu var" diyen Yanardağ, "Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edecek gibi duruyor. Ortada Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu var. Meral hanım, zaten başbakan adayı. Dolayısıyla, Siyasal İslamcı iktidardan sonra sağ iktidarla geçiş dönemi tasarlanıyor. Bu beşli çetenin operasyonudur. Beşli çete bir sermaye grubudur. AKP döneminde zenginlemiş bir yağmacı sermaye grubudur. Bunların operasyonu olabileceğini akıldan hiç çıkarmamak lazım" şeklinde konuştu.
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            Haberler Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e CHP yandaşı medyadan baskı! Merdan Yanardağ: Seçim kaybedilirse suç Akşener'in
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