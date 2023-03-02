İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e CHP yandaşı medyadan baskı! Merdan Yanardağ: Seçim kaybedilirse suç Akşener'in

"AKŞENER, AK PARTİ İKTİDARINA 5 YIL DAHA HEDİYE ETMEK ÜZERE"

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ayak diremesi yandaş medyayı bir hayli rahatsız ediyor. Hatta "seçim kaybedilirse sorumlusu Akşener'dir" diyecek kadar. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, katıldığı canlı yayında "Meral Akşener'in AK Parti iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer Erdoğan seçimi bir kez daha kazanacaksa sorumluluğu İyi Parti, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta olacaktır" dedi.

Merdan Yanardağ'ın açıklamalarından geri kalanlar:

"MERAL HANIM'IN ADAY ÖNERİSİ İLE GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Meral Hanım'ın hepimize sürpriz yapma olasılığını bir kenara bırakmıyorum. Parti içindeki gruplara bir takım kliklere yapmış olsun böyle bir ihtimal var. Veyahut Millet İttifakı'nda kimi direniş noktalarına kırmak için yapmış olabilir. Pekala Meral hanım düşünüyor olabilir ki Kılıçdaroğlu değil başka bir aday seçilebilir adaydı. Kendi dediği gibi büyük tehlikeyi öncesinde savuşturmak gerekir. Kişisel hesaplar değil milletin hesabını yapmak gerekir diye düşünebilir. Bu olasılıkları bir yana bırakmıyorum. Meral Akşener'in kötü niyetli olduğuna da düşünmüyorum. Ama siyasal olarak yanlış değerlendirme yaptığını, AK Parti Erdoğan iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer Erdoğan bu seçimi bir daha kazanacaksa Türkiye'nin önündeki 100 yılını kaybetmek anlamına gelirse bunun sorumluluğu İyi Parti ve Meral Akşener de olacaktır. Onunla beraber hala seçildikleri partinin kendilerini destekleyen siyasal ve toplumsal gücün niteliğinin farkında olmayan bu oyunda bir rol üstlenmeye çalışan iki belediye başkanı da olacaktır diye düşünüyorum. Meral hanımın bu konuşması yarın yapılacak toplantıyadır. Yanılma payım olabilir. Bizi yanıltabilir. Meral hanımın büyük olasılık aday önerisi ile geleceğini düşünüyorum.