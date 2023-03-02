İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e CHP yandaşı medyadan baskı! Merdan Yanardağ: Seçim kaybedilirse suç Akşener'in

Türkiye, gözlerini 2023 seçimlerine dikti.
Yurt genelinde depremin izleri silinirken bir diğer ana gündem konusu da seçimlere 3 ay gibi bir süre kalmışken, Millet İttifakı'nın aday sessizliği.
Henüz bir anlaşmaya varıp aday çıkaramayan 6'lı masa bugün toplan-dağıl görüşmelerine bir yenisini daha ekliyor.
Millet İttifakı, bu toplantıda adayın belirleneceğini vurguladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta aday olmak istediğini dile getirirken karşısında İYİ Parti lideri Meral Akşener bariyeri buluyor. CHP liderinin adaylığına "kazanacak aday" vurgusuyla karşı koyan İYİ Parti lideri, farklı yollarla bu adaylığı engellemeye çalışsa da Kılıçdaroğlu vazgeçmiyor. Masadaki küçük ortakları bakanlık ve milletvekilliği vaatleriyle yanına çekmeye çalışan Kılıçdaroğlu'na Saadet Partisi ve Demokrat Parti arka çıkarken DEVA ve Gelecek Partisi ise pastadan daha büyük pay kapma ümidiyle "bekle ve gör" politikası izliyor.
KOALİSYON YANGIN YERİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Gerizekalılar" çıkışı sonrası geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Kılıçdaroğlu-Akşener ikilisi sonrası, CHP medyası üzerinden adaylık operasyonuna başlayarak Akşener'i köşeye sıkıştırmak için düğmeye bastı. Toplantıda Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda anlaştığı bilgisini sızdıran CHP, "Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıyor" algısını işlemeye çalıştı. 2 saat süren toplantı sonrası "6'lı koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu" haberleriyle CHP medyası üzerinden operasyona başlandı.