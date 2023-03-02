Binadan karot örneği alınması tehlikeli mi? Karot örneği kolon ve kirişlere zarar verir mi? Herkes bu soruların yanıtını arıyor

Binanın dayanıklılığını ölçen yöntemlerden biri olan karot testine olan ilgi de arttı. Binalardan patolojik bir parça çıkararak depreme karşı riskli olup olmadığını tespit etmeyi sağlayan karot testi ile ilgili merak edilenleri işin uzmanlarına sorduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTON A.Ş Yapı ve Malzeme Laboratuvar Müdürü Halit Dilşad Yılmaz, karot numunelerinin kesinlikle demiri ve donatıyı kesmeden alınması gerektiği uyarısı yaparken, inşaat mühendisi Murat Beşoğlu da kesit alanı küçük kolonlardan alınan karot örneklerinin yapıya zarar verebileceğini söyledi.
"PEK BİLİNMİYOR"
Karot örneğinin yapının giriş ve bodrum katlarından alınması gerektiğini söyleyen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Beşoğlu, şu bilgileri verdi: Karot, orta kısımlardan alınmaz. Alt kısımlardan alınır. Demire denk gelmeyecek şekilde tarayıcı cihazla önce demiri okuyarak demire denk gelmeyecek şekilde tek bir noktadan bir seferde almanız gerekir. Demire geldiği zaman demirle beraber söküp aldığınızda beton parçasının mukavemeti düşük çıkar. Karotun nasıl alınacağı da pek bilinmiyor. Seksene seksen bir kolondan karot almak yapıya zarar vermez belki ama kesit alanı küçük, yani yirmiye yirmi, yirmiye otuz bir kolonunuz varsa buradan on santim çapında on beş santim derinliğinde bir karot aldığınızda yapı zarar görür. Bunun yerine hızlı test. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi hızlı test daha iyi bir çözüm.
HER KATTAN 3'Ü KOLON, 2'Sİ KİRİŞTEN 5 ÖRNEK
Halid Dilşad Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı karot uygulamasının 1 ayda sonuçlandığını söyledi.