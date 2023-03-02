Binadan karot örneği alınması tehlikeli mi? Karot örneği kolon ve kirişlere zarar verir mi? Herkes bu soruların yanıtını arıyor

"PEK BİLİNMİYOR"

Karot örneğinin yapının giriş ve bodrum katlarından alınması gerektiğini söyleyen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Beşoğlu, şu bilgileri verdi: Karot, orta kısımlardan alınmaz. Alt kısımlardan alınır. Demire denk gelmeyecek şekilde tarayıcı cihazla önce demiri okuyarak demire denk gelmeyecek şekilde tek bir noktadan bir seferde almanız gerekir. Demire geldiği zaman demirle beraber söküp aldığınızda beton parçasının mukavemeti düşük çıkar. Karotun nasıl alınacağı da pek bilinmiyor. Seksene seksen bir kolondan karot almak yapıya zarar vermez belki ama kesit alanı küçük, yani yirmiye yirmi, yirmiye otuz bir kolonunuz varsa buradan on santim çapında on beş santim derinliğinde bir karot aldığınızda yapı zarar görür. Bunun yerine hızlı test. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi hızlı test daha iyi bir çözüm.