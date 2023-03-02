Asrın felaketinde kırılan fayın etkisi Hatay'a 50 saniye sonra ulaşmış

"İKİNCİL AFETLERİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR"

Bu durumun olası depremlerde erken uyarı sistemi olarak da kullanılabileceğini belirten Doç. Dr. Irmak, "Erken uyarı sinyali deprem olduktan sonra gelen bir sinyal. Önceden belirleyen bir sinyal değil. Deprem olur, yıkıcı dalgaların size kaç saniye sonra geleceğini ancak öğrenme şansınız olur. Dolayısıyla bu 50 saniye sonraki enerji boşalımı çok büyük bir alanın kırılmasıyla ilişkili olan bu depreme özel bir olay.