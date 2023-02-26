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    • 26.02.2023 11:39
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    • 26.02.2023 11:39
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    İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kentsel dönüşüm...

    İstanbul'da eski yapı stokunun önüne geçilmesi ve azaltılması içn atılan adımların başından kentsel dönüşüm geliyor.  Bazı ilçelerde kurulan kentsel dönüşüm ofisleriyle vatandaşın kafasındaki soru işaretleri gideriliyor. Dönüşüm başlatılan bazı ilçelerde de hak sahipleri evlerine yerleşiyor. İstanbul'da kentsel dönüşüme başlanan noktalardan biri de Beykoz ilçesinin Tokatköy Mahallesi oldu. Mahalle sakinlerinin yüzde 84'ü evlerini TOKİ'ye emanet etmeyi kabul ediyor. Esenler'de ise dev bir kentsel dönüşüm başladı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe kentsel dönüşüm...

    takvim.com.tr
    İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın çifte depremlerinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise enkaz altında hayatını kaybetti. Eski yapı stokunun önüne geçilmesi ve azaltılması açısından atılan adımların başından kentsel dönüşüm projeleri geliyor. Yaşanan feci depremlerinin ardından İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi.

    BAHÇELİEVLER'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

    TRT'nin haberine göre, İstanbul Bahçelievler'de, depreme dayanıksız yapılarda başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi. Belediye ekipleri 5 noktaya kentsel dönüşüm ofisleri kurdu, amaç ise vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini gidermek. Kentsel Dönüşüm Müdürü Alper Nevruz, ofisleri plan notlarını ve vatandaşların haklarını anlatmak için kurduklarını söyledi. "Vatandaşlarımızın kendi binalarının durumlarının ne olduğunu, yeni plana göre ya da eski yapılış tarihi itibarıyla haklarının neler olduğunu bilgisini veriyoruz. Yıkılıp yapıldığında yeni yapısının nasıl bir metrekareye sahip olacağını, bunların ne kadarlık alanda olacağını dair bilgiler veriyoruz." dedi.

    "KİRA DESTEĞİ SAĞLANIYOR"

    Belediyelerin kentsel dönüşüm müdürlükleri ile yürüttüğü projeler vatandaşa avantaj sağlıyor. Nevruz, konuyla ilgili devamında, "Binalarının kentsel dönüşüm yanında yıkıp yeniden yapmak istediklerinde kira yardımı, kredi desteği, ikinci riskli yapılarda 18 aya kadar kira yardımı, bunları kredi desteği ve yıkılan binasının diyelim bin metrekare bir yapısı yıkılıyorsa, bunun bin beş yüz metrekareye kadar olan kısmı için harç, tapu harcı, noter harcı gibi harç ve ücretlerden muafiyet sağlanıyor." diye konuştu.

        "ŞİRİNEVLER'DE 13 BLOK KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRDİ"

        Şirinevler Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşüm de vatandaşlara sağlanan avantajlı projelere örnek olarak görülüyor. Mahalledeki 13 blok kentsel dönüşüme girdi. Yerine 10 blok yapılıyor. Üstelik vatandaşların ekstra para ödemesine de gerek kalmadı. Nevruz, "Kentsel dönüşümdeki getirdiğimiz plan notları sayesinde on kata kadar yapılaştılar ve daha önceden müteahhitlere ödemesi gereken miktarlarda ciddi oranlarda azalma oldu. Hatta bazı bloklarda 70 ila 120 bin lira tutarında müteahhitler tarafından maliklere ödemeler yapıldı" ifadelerini kullandı.

        TOKATKÖY MAHALLESİ SAKİNLERİNİN YÜZDE 84'Ü 'KENTSEL DÖNÜŞÜME EVET' DİYOR

        Yapılan tespitlerin ardından İstanbul'da kentsel dönüşüme başlanan noktalardan biri de Beykoz ilçesinin Tokatköy Mahallesi'ydi. 2016'da başlayan dönüşüm süreci, çeşitli engellemelerle karşılaştı. Mahalle sakinlerinin yüzde 84'ü evlerini TOKİ'ye emanet etmeyi kabul ediyor ve 'kentsel dönüşüme evet' diyor.

        TOKİ, TOKATKÖY'DEKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

        Mahalle sakinlerinin yüzde 16'sı ise evlerini vermek istemiyor. Bu da dönüşüm sürecini ise sekteye uğratıyor. Tokatköy Mahallesi Muhtarı Galip Bekaroğlu, konuyla ilgili "Muhalefet partileri, ilçe başkanları, milletvekilleri, parti başkanları herkesi bu konuya soktular. İş günden güne sertleşti, konu medyaya döküldü. Bu olumsuzluklara karşı artık evlerde zorla da olsa boşaltıldı" diye konuştu. TOKİ, Tokatköy'deki çalışmalarını sürdürüyor. Dükkanları ve otoparkı bulunan 5 katlı konutlar imar sürecinde. Hedef, 77 bloktan oluşan 823 dairenin hızla sahiplerine teslim edilmesi.

        ESENLER'DE DEV BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLATILDI

        İç içe ve eski evler, dar sokakları için olası depremde riskli bölgelerden olan İstanbul'un Esenler ilçesinde önlemler alındı, dev bir kentsel dönüşüm başladı. İlçede imara açık olmayan bölgelerdeki evler için yıkım kararı verildi. 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. Hak sahipleri, evlerine yerleşmeye başladı.

        PROJENİN İKİNCİ ETABI İÇİN HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR

        Projede yatay mimari ön planda. Zemin artı 5 kat ilkesiyle hareket edildi. Yeşil doku ve ağaç varlığı korundu. Hak sahipleri için sosyal ve ferah bir yaşam alanı oluşturuldu. Projenin ikinci etabı için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Hak sahipleri, evlerine kavuşacağı günü bekliyor Dönüştürülmek üzere yıkılan evlerin olduğu bölgeye okul, kreş gibi sosyal donatı alanları yapılacak. Yepyeni bir yaşam koridoru oluşturulacak.

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        İstanbul’da kentsel dönüşümün takozu CHP
        Haberler Güncel İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kentsel dönüşüm...
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