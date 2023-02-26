İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kentsel dönüşüm...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın çifte depremlerinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise enkaz altında hayatını kaybetti. Eski yapı stokunun önüne geçilmesi ve azaltılması açısından atılan adımların başından kentsel dönüşüm projeleri geliyor. Yaşanan feci depremlerinin ardından İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi.
BAHÇELİEVLER'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ
TRT'nin haberine göre, İstanbul Bahçelievler'de, depreme dayanıksız yapılarda başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi. Belediye ekipleri 5 noktaya kentsel dönüşüm ofisleri kurdu, amaç ise vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini gidermek. Kentsel Dönüşüm Müdürü Alper Nevruz, ofisleri plan notlarını ve vatandaşların haklarını anlatmak için kurduklarını söyledi. "Vatandaşlarımızın kendi binalarının durumlarının ne olduğunu, yeni plana göre ya da eski yapılış tarihi itibarıyla haklarının neler olduğunu bilgisini veriyoruz. Yıkılıp yapıldığında yeni yapısının nasıl bir metrekareye sahip olacağını, bunların ne kadarlık alanda olacağını dair bilgiler veriyoruz." dedi.
"KİRA DESTEĞİ SAĞLANIYOR"
Belediyelerin kentsel dönüşüm müdürlükleri ile yürüttüğü projeler vatandaşa avantaj sağlıyor. Nevruz, konuyla ilgili devamında, "Binalarının kentsel dönüşüm yanında yıkıp yeniden yapmak istediklerinde kira yardımı, kredi desteği, ikinci riskli yapılarda 18 aya kadar kira yardımı, bunları kredi desteği ve yıkılan binasının diyelim bin metrekare bir yapısı yıkılıyorsa, bunun bin beş yüz metrekareye kadar olan kısmı için harç, tapu harcı, noter harcı gibi harç ve ücretlerden muafiyet sağlanıyor." diye konuştu.