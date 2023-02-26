İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kentsel dönüşüm...

"ŞİRİNEVLER'DE 13 BLOK KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRDİ"

Şirinevler Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşüm de vatandaşlara sağlanan avantajlı projelere örnek olarak görülüyor. Mahalledeki 13 blok kentsel dönüşüme girdi. Yerine 10 blok yapılıyor. Üstelik vatandaşların ekstra para ödemesine de gerek kalmadı. Nevruz, "Kentsel dönüşümdeki getirdiğimiz plan notları sayesinde on kata kadar yapılaştılar ve daha önceden müteahhitlere ödemesi gereken miktarlarda ciddi oranlarda azalma oldu. Hatta bazı bloklarda 70 ila 120 bin lira tutarında müteahhitler tarafından maliklere ödemeler yapıldı" ifadelerini kullandı.

TOKATKÖY MAHALLESİ SAKİNLERİNİN YÜZDE 84'Ü 'KENTSEL DÖNÜŞÜME EVET' DİYOR

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul'da kentsel dönüşüme başlanan noktalardan biri de Beykoz ilçesinin Tokatköy Mahallesi'ydi. 2016'da başlayan dönüşüm süreci, çeşitli engellemelerle karşılaştı. Mahalle sakinlerinin yüzde 84'ü evlerini TOKİ'ye emanet etmeyi kabul ediyor ve 'kentsel dönüşüme evet' diyor.