Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.02.2023 05:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.02.2023 06:23
    ABONE OL

    Fatih Portakal'ın Kızılay'a yönelik 'kan' provokasyonuna Kerem Kınık'tan çok sert tepki: Sorumsuz ve temelsiz bir itham

    Muhalefete yakınlığıyla bilinen Gazeteci Fatih Portakal Kızılay'a yönelik skandal ithamlara imza attı. 'Kan' üzerinden provokatörlüğe soyunan Portakal, Kızılay'ın parayla kan sattığını söyledi. Skandal açıklamaların üzerine Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık çok sert bir tepki vererek, "Bu Ulusal Kan Güvenliğini tehlikeye atacak sorumsuz ve temelsiz bir itham. Lütfen hemen tashih edin ve sorumlu bir gazeteci gibi davranın." dedi.

    Fatih Portakal’dan ’kan’ provokasyonu

    Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kızılay'ın parayla kan sattığını iddia ederek provokasyona girişti. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan Portakal'ın iftirasına net yanıt geldi.



    PORTAKAL'DAN PROVOKATİF KIZILAY PAYLAŞIMI
    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, ''Kızılay sadece çadırları değil, bizlerin bağışladığı kanları da hastanelere parayla satıyor. Utanın Kızılay yöneticileri, utanın ve istifa edin.'' ifadelerini kullandı.



    KEREM KINIK'TAN PORTAKAL'A SERT CEVAP
    Portakal'ın paylaşımına Kerem Kınık sosyal medya hesabından cevap verdi. Kan bağışının ticarete konu edilemeyeceğini belirten Kınık, ''Bu Ulusal Kan Güvenliğini tehlikeye atacak sorumsuz ve temelsiz bir itham. Lütfen hemen tashih edin ve sorumlu bir gazeteci gibi davranın. Kan ticarete konu edilemez. Kan Bankacılığının maliyetini SGK Kızılay'a ödenmek üzere ilgili hastaneye öder.'' diye cevap verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sahte ihbarları tek tek sildi!
    Haberler Güncel Fatih Portakal'ın Kızılay'a yönelik 'kan' provokasyonuna Kerem Kınık'tan çok sert tepki: Sorumsuz ve temelsiz bir itham
        SON DAKİKA