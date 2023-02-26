İstanbul'da kentsel dönüşümün takozu CHP! Davalarla yalanlarla yüz binlerce İstanbullu'nun hayatını tehlikeye atıyorlar
Marmara bölgesinde deprem tehlikesi her geçen gün artarken, CHP'nin başını çektiği muhalefetle birlikte TMMOB, İstanbul'da yapılan tüm kentsel dönüşüm projelerine engel olmak için adeta yarışıyor. Açılan davalar nedeniyle İstanbul'un 9 ilçesi 48 mahallesinde kentsel dönüşüm projeleri ya durduruldu ya da iptal edildi. Yüz binlerce vatandaşın hayatı bu engellemelerle riske atılırken, vatandaş ise "Kentsel dönüşüm hızla yapılmalı. Ölmek istemiyoruz" sözleriyle isyan etti.
İstanbul genelinde yapım yılı 2000 ve öncesine ait bina sayısı 817 bini aşarken, bu binalar mevcut yapıların yüzde 70.2'sini oluşturuyor.
Bu binalarda 3.1 milyon hane var. 2000 ve öncesinde yapılan en çok binanın bulunduğu ilçe 39 bin 786'yla Fatih. Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel CHP'nin başını çektiği muhalefet partilerinin ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) projelere karşı açtığı davalar.
Kentsel dönüşüm projeleri durdurulan ve iptal ettirilen İstanbul'un 9 ilçesindeki 48 mahallenin röntgenini çekti. 48 mahalleden 10'unda İBB ve TMMOB bizzat davacı pozisyonunda bulunuyor. İşte o mahalleler ve dava durumları:
Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi. Dönüşüme karşı 6 dava açıldı. Davacılar arasında TMMOB ve İBB yer alıyor. Yerel mahkeme tarafından bir yürütmeyi durdurma kararı verildi. Diğer davalar ise devam ediyor.
Güngören Tozkoparan Mahallesi 3'üncü etap. Dava sayısı 2. Davacılar arasında Şehir Plancıları Odası bulunuyor. Mahkeme rezerv yapı alanının iptaline karar verdi. Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi. Dava sayısı 11. Davacılar arasında İBB de yer alıyor. Davaların bir kısmı devam ediyor, bir kısmına kısmen tahliye, bir kısmına ise yürütmeyi durdurma kararları verildi.