Kentsel dönüşüm takozcuları Ankara'da vatandaşın canına kast ediyor: Bankamatikçi Candan dava üstüne dava açmış

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıldı. Asrın en büyük felaketi sonrası kentsel dönüşümün şehirler için önemi bir kez daha ortaya çıktı
Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıkan CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde 32 ilde 279 riskli alan kararının 81'i, 181 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nın 34'ü, 21 yenileme alanının ise 4'ü durduruldu.
68 DAVANIN 20'Sİ TMMOB, 17'Sİ CHP'Lİ BELEDİYE
Sabah gazetesinin haberine göre; Ankara'da kentsel dönüşüme karşı tüzel kişiler tarafından açılan 68 davanın 20'si TMMOB meslek odasınca, 17'si de CHP'li Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri tarafından açıldı. Ankara'nın Altındağ İlçesi Örnek Mahalle'sinde Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından 1960-1970 yılları arasında 4 katlı yığma tuğla ve 5 katlı betonarme şeklinde prestij konutları yaptı.
Aradan geçen 50 yılın ardından binaların duvarlarında, kolonlarında, taban kısımlarında derin çatlaklar oluştu. Evlerin bazı odalarında ve zemin katlarda bulunan depolama alanlarında çökmeler meydana geldi. Bunlara dayanamayan konut sahipleri yıpranan binalarının yenilenmesi ve güvenli binaların inşa edilmesi amacıyla 2014 yılında Altındağ Belediyesi'ne dilekçe verdi.