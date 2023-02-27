Kentsel dönüşüm takozcuları Ankara'da vatandaşın canına kast ediyor: Bankamatikçi Candan dava üstüne dava açmış

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıldı. Asrın en büyük felaketi sonrası kentsel dönüşümün şehirler için önemi bir kez daha ortaya çıktı

Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıkan CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde 32 ilde 279 riskli alan kararının 81'i, 181 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nın 34'ü, 21 yenileme alanının ise 4'ü durduruldu.