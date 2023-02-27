Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç'e 'adım atın' uyarısı: "Evet dememiz mümkün değil"

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveç-Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, "NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. 3'lü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek. 2 toplantı oldu, 3'üncü toplantıyı Kuran yakma eyleminden sonra da erteledik. 3'üncü toplantının Brüksel'de olmasında fayda var. 9 Mart'ta düzenlecek, İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler." ifadelerini kullandı.

MART AYINDA NATO GÖRÜŞMESİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, depremin ardından Türkiye'ye gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından Estonya'da açıklamalarda bulunan Stoltenberg, "Başkan Erdoğan ile geçen hafta Ankara'da iyi bir görüşme yaptım. Görüşmelerin tekrar başlaması ve mart ortasında NATO karargahında, benim himayemde Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında geçen haziranda imzalanan anlaşmanın uygulanması ve katılım sürecinin nasıl tamamlanacağı konusunda üçlü bir toplantı düzenlenmesi üzerinde mutabık kaldık." demişti.

Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğine olumlu baktığını, İsveç'le ilgili bazı konuların bulunduğunu aktaran Stoltenberg, iki ülkenin üzerlerine düşeni yerine getirdiğini, katılım protokollerinin uygulanma zamanının geldiğini söyledi.