Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.01.2023 17:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.01.2023 17:35
    ABONE OL

    Ahmet Davutoğlu ile 6'lı masanın yandaşları birbirine girdi! "Çekilelim derken liderlere demedim"

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu adaylarının bir kukla olacağını itiraf edererek "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." açıklamasını yaptı. Davutoğlu, "Eğer bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçime gideriz" açıklamasıyla krizi alevlendirirken masanın yandaşları Şirin Payzın, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş gibi isimler duruma tepki gösterdi. Tepkiler sonrası "Masadan çekiliriz" tehdidinde bulunan Ahmet Davutoğlu gelen eleştiriler sonrası bir açıklama daha yaparak "Biz Gelecek Partisi olarak oy oranları üzerinde yorumlar yapılıp 6'lı masada bir sıkıntı varmış itibarı vermek isteyenlerin, isteyenlere karşı söylediğim bir ifadedir." dedi. İşte krizin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    0.3 Ahmet Şirinlere öfkeli!

    CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği muhalefet masasının onuncu toplantısı 5 Ocak'ta gerçekleştirildi.

    10 SAATE YAKIN KONUŞTULAR ADAY ÇIKARAMADILAR
    Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan ikinci tur kapsamındaki onuncu toplantısı yaklaşık 9,5 saat sürdü.

    Toplantının ardından altı genel başkanın imzasıyla yayınlanan metinde henüz aday konuşulmadığı itirafı, "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleriyle yapıldı.

    BİR DE YETKİ KRİZİ ÇIKTI
    Masa henüz adayına karar verememişken bir de yetki krizi yaşanmaya başladı.

    AHMET DAVUTOĞLU SİSTEM DİYE SUNDUKLARI SİSTEMSİZLİĞİ İTİRAF ETTİ
    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 5 Ocak'ta yapılan toplantının ardından ilk olarak 6 Ocak'ta CHP'nin yayın organı Halkt TV'ye katıldı.

    Ahmet Davutoğlu masanın aslında kriz vaadettiğini itiraf etti.

    Ahmet Davutoğlu, Halk TV sunucu İsmail Küçükkaya'nın "Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi;

    "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. "

    "CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPMAK İSTERSE BİZ MÜDAHALE EDECEĞİZ"
    Davutoğlu şu cümlelerle seçilecek adayın bir kukla olacağını da itiraf etti;

    "Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu"

    Masanın yandaşları bile Davutoğlu'na ateş püskürdü. Şirin Payzın'dan Mine Kırıkkanat'a, Nevşin Mengü'den İsmail Saymaz'a kadar muhalif isimler Davutoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.

    AHMET DAVUTOĞLU İKİNCİ BOMBAYI PATLATTI: KRİZ ÇIKAR SEÇİME GİDERİZ
    Davutoğlu'nun itirafları masanın yandaşları tarafından bile eleştirilirken bir bomba daha patladı.

        Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün akşam Habertürk yayınına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu masanın aslında bir çıkmaz ve kriz ittifakı olduğunu gözler önüne serdi.

        Davutoğlu, "6'lı masanın seçeceği aday sözünüzü dinlemiyorum derse ne olur?" sorusuna verdiği yanıtla adeta masadaki diğer partileri ve cumhurbaşkanı olacak ismi tehdit etti.

        Böyle bir durumda ülkede kaos çıkacağını adeta itiraf eden Gelecek Partisi lideri, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.

        CHP YANDAŞLARI DAVUTOĞLU'NA OY ORANIYLA YÜKLENDİ
        Davutoğlu'nun bu açıklamaları sonrası sonrası CHP'ye yakın isimler Ahmet Davutoğlu'nun oy oranını sorgulayarak ağır eleştirilerde bulundu.

        Özellikle Halk TV sunucusu Şirin Payzın, "Bu ne özgüven yüzde 1'lik konuş" şeklinde çıkış yaparken CHP'li Barış Yarkadaş ise 0.3 oy oranına dikkat çekerek Davutoğlu'nun masayı yorduğunu söyledi.

        DAVUTOĞLU'NDAN MASAYA TEHDİT: KALKARIZ
        Davutoğlu daha sonra partisinin oy oranına ilişkin yaklaşımları uygun bulmadığını da belirterek, "Daha iktidara gelmemiş insanların omuz omuza verdikleri bir masada ve trol çetelerinin hedefi haline gelmiş bir başbakana, 'Senin oy oranın nedir?' diye sorana ben nezaketsiz derim. Türk siyasetini bilmiyorsun derim. İnsanların toplum nezdindeki itibarını bilmiyorsun derim. Çünkü gerçekten çok rencide edici bir şey. Daha biz yeni partiyiz. Oy oranımız çıktığında görürsünüz. Bırakalım siyaseti bu çok bilmişlere, şunun oy oranı bu desin. Mesela bizzat çıkalım masadan madem o zaman. Saadet Partisi'nin de oy oranına bakılsın, Demokrat Parti'nin de bakılsın. Ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız?" dedi.

        DAVUTOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA: LİDERLERE DEMEDİM
        Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda basın mensupları ile bir araya gelen Ahmet Davutoğlu yeni bir açıklama daha yaptı.
        'Masadan kalkarız" tehdidini liderlere yapmadığını söyleyen Ahmet Davutoğlu fondaşları işaret etti.

        6'lı masadan çekilebileceğine ilişkin sözlerinin sorulması üzerine, yanlış anlaşıldığını belirterek "Bu tepki 6'lı masa liderlerine değil" diyen Davutoğlu şunları söyledi;

        "Yani oy oranları, daha seçime girmemişsiniz. Biz Gelecek Partisi olarak oy oranları üzerinde yorumlar yapılıp 6'lı masada bir sıkıntı varmış itibarı vermek isteyenlerin, isteyenlere karşı söylediğim bir ifadedir. 'Çekilelim' derken asla liderlere demedim. Biz orada hep beraber omuz omuza verdik ama bu oturdukları yerden 6'lı masayı yönlendirmeye çalışan iktidar sahiplerinin manipülasyonlarına genel çevrelere verdiğim bir cevaptır"

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bahçeli’den bomba açıklamalar
        Haberler Güncel Ahmet Davutoğlu ile 6'lı masanın yandaşları birbirine girdi! "Çekilelim derken liderlere demedim"
            SON DAKİKA