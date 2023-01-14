Ahmet Davutoğlu ile 6'lı masanın yandaşları birbirine girdi! "Çekilelim derken liderlere demedim"

DAVUTOĞLU'NDAN MASAYA TEHDİT: KALKARIZ

Davutoğlu daha sonra partisinin oy oranına ilişkin yaklaşımları uygun bulmadığını da belirterek, "Daha iktidara gelmemiş insanların omuz omuza verdikleri bir masada ve trol çetelerinin hedefi haline gelmiş bir başbakana, 'Senin oy oranın nedir?' diye sorana ben nezaketsiz derim. Türk siyasetini bilmiyorsun derim. İnsanların toplum nezdindeki itibarını bilmiyorsun derim. Çünkü gerçekten çok rencide edici bir şey. Daha biz yeni partiyiz. Oy oranımız çıktığında görürsünüz. Bırakalım siyaseti bu çok bilmişlere, şunun oy oranı bu desin. Mesela bizzat çıkalım masadan madem o zaman. Saadet Partisi'nin de oy oranına bakılsın, Demokrat Parti'nin de bakılsın. Ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız?" dedi.

DAVUTOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA: LİDERLERE DEMEDİM

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda basın mensupları ile bir araya gelen Ahmet Davutoğlu yeni bir açıklama daha yaptı.

'Masadan kalkarız" tehdidini liderlere yapmadığını söyleyen Ahmet Davutoğlu fondaşları işaret etti.

6'lı masadan çekilebileceğine ilişkin sözlerinin sorulması üzerine, yanlış anlaşıldığını belirterek "Bu tepki 6'lı masa liderlerine değil" diyen Davutoğlu şunları söyledi;

"Yani oy oranları, daha seçime girmemişsiniz. Biz Gelecek Partisi olarak oy oranları üzerinde yorumlar yapılıp 6'lı masada bir sıkıntı varmış itibarı vermek isteyenlerin, isteyenlere karşı söylediğim bir ifadedir. 'Çekilelim' derken asla liderlere demedim. Biz orada hep beraber omuz omuza verdik ama bu oturdukları yerden 6'lı masayı yönlendirmeye çalışan iktidar sahiplerinin manipülasyonlarına genel çevrelere verdiğim bir cevaptır"