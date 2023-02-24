Necip Hablemitoğlu suikastında dikkat çeken detay! Katilin cinayetten 2 saat sonra FETÖ'cü isimle sır görüşmesi!

TUTUKLU YARGILANACAKLAR

Mahkeme Heyeti sanık Enver Altaylı'nın daha önce FETÖ üyeliği ve casusluk suçlarından mahkum edildiği dosya ile sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'yla bir dönem Kazakistan'da görev yapan ve casusluk suçlamasıyla yargılanmasına devam edilen Metin Gürcan'ın dosyalarının ilgili mahkemelerden istenmesine karar verirken, sanıkların HTS kayıtlarının karşılaştırılması için bilirkişi tayin edilmesini ayrıca sanık Mumcuoğlu'nun Kazakistan'dan Kıbrıs'a oradan Türkiye'ye gelerek cinayeti işlediği iddiasına ilişkin o tarihte Kıbrıs telefon numaralarından hangi sanıkların arandığının tespitinin yapılmasını kararlaştırdı.