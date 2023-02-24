Bir yalan daha çürütüldü! Asrın depremlerinde askerlerin kışladan çıkış anı ortaya çıktı

Merkez üstü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerininde binlerce ev yıkılırken on binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Türkiye meyana gelen deprelerde adeta tek yürek olurken yaralar da hızla sarılmaya devam ediyor.

ASKERLERİN KIŞLADAN ÇIKIŞ ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan deprem felaketinde çeşitli pravakosyon içeren paylaşımlar yapıldı. Asılsız iddialardan biri ise Mehmetçik'in deprem bölgesinde olmadığı öne süren paylaşımlar oldu. İddialara yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, büyük depremin yaşandığı andan dakikalar sonra askere "hazır ol" emri verildiğini, 2. Ordu Komutanlığı birliklerinin 06.00'da arama-kurtarma çalışmalarına başladığını açıklamıştı. Askerlerin kışladan çıkış anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı