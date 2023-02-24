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    • Güncel
    • 24.02.2023 11:06
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    • 24.02.2023 11:06
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    Bir yalan daha çürütüldü! Asrın depremlerinde askerlerin kışladan çıkış anı ortaya çıktı

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte depremlerinin ardından "Asker nerede?" diye paylaşımlar yaparak Mehmetçik’in deprem bölgelerine geç gittiği ve kışladan geç emir aldığı iddialarına ilişkin askerlerin kışladan çıkış anı ortaya çıktı. Görüntülerde askerlerin depremden 89 dakika sonra kışladan çıktığı görüldü. İşte o görüntüler…

    takvim.com.tr
    Askerlerin kışladan çıkış anına ilişkin görüntüler çıktı!

    Merkez üstü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerininde binlerce ev yıkılırken on binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Türkiye meyana gelen deprelerde adeta tek yürek olurken yaralar da hızla sarılmaya devam ediyor.

    ASKERLERİN KIŞLADAN ÇIKIŞ ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

    Yaşanan deprem felaketinde çeşitli pravakosyon içeren paylaşımlar yapıldı. Asılsız iddialardan biri ise Mehmetçik'in deprem bölgesinde olmadığı öne süren paylaşımlar oldu. İddialara yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, büyük depremin yaşandığı andan dakikalar sonra askere "hazır ol" emri verildiğini, 2. Ordu Komutanlığı birliklerinin 06.00'da arama-kurtarma çalışmalarına başladığını açıklamıştı. Askerlerin kışladan çıkış anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

    DEPREMDEN 89 DAKİKA SONRA ASKER KIŞLADAN ÇIKIYOR

    Malatya'daki bir kışlanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, tüm iddiaları çürüttü. Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından saat 05.46'da kaydedilen görüntülerde, asker depremden 89 dakika sonra kışladan çıkış yaparak ihtiyaç gereken yerlere doğru hareket ediyor. Görüntülerde kışladan çıkan askerlerin hızla kalabalığın içine karışarak depremzedelere yardım ettiği görülüyor.

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    Haberler Güncel Bir yalan daha çürütüldü! Asrın depremlerinde askerlerin kışladan çıkış anı ortaya çıktı
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