Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 874 hesap yöneticisi tespit edildi

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı. "Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanının da dondurulması sağlandı.

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