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    • 21.02.2023 15:47
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    Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 874 hesap yöneticisi tespit edildi

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyonda bulunan 874 hesap yöneticisinden 541'i hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    EGM harekete geçti

    EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
    Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformları üzerinden provokasyon yaptığı değerlendirilen 874 hesap yöneticisinden 541'i hakkında adli işlem başlatıldı.

    131 ŞÜPHELİDEN 25'İ TUTUKLANDI
    Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 131 şüpheliden 25'i tutuklandı.
    Ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 76 internet sitesinin kapatılması sağlandı.

    Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı. "Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanının da dondurulması sağlandı.

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    Haberler Güncel Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 874 hesap yöneticisi tespit edildi
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