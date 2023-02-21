Akkuyu Nükleer'den deprem açıklaması: "Herhangi bir anormallik veya hasar tespit edilmemiştir"

Açıklamada, depremde Akkuyu Nükleer A.Ş. İletişim Birimi projeye ilişkin de bilgi notu paylaştı. Buna göre, Akkuyu NGS sahasının AFAD tarafından hazırlanan "Türkiye Deprem Haritası"nda, deprem bölgeleri sınıflandırmasına göre en güvenli kabul edilen beşinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Bölgede yapılan gözlemlere göre sahanın çevresindeki 50 kilometrelik alanda gözlem tarihi boyunca, hiçbir büyük ve yıkıcı deprem gözlenmedi.

Akkuyu NGS projesinin tasarımının 9 büyüklüğündeki maksimum depremlere göre yapıldığı kaydedilirken, NGS inşaatı sırasında da sismik aktivitelerin düzenli olarak izlendiği vurgulandı. Verilen bilgiye göre Akkuyu sahasının içinde 2 sismik ölçüm istasyonu 40 kilometrelik bir alanda da 12 tane daha olmak üzere 14 istasyon tarafından sürekli izleme yapılıyor. İstasyonlardan alınan veriler toplanarak Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün (KRDAE) Türkiye bilgi işlem merkezine iletiliyor.