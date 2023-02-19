İYİ Parti enkaz üzerinde tepinmeye devam ediyor! Mehmet Aslan'dan rezil algı operasyonu: Ukrayna üzerinden hükümeti hedef gösterdi





Aslan'ın rezil algı operasyonu büyük tepkiyle karşılanırken İYİ Parti'nin enkaz üzerinde tepinerek yaptığı kirli siyaset bir kez daha gözler önüne serildi.



Öte yandan depremin olduğu ilk andan bu yana devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçerken; Kabine de afet bölgesinde çalışmalarını yürüttü.