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    • Güncel
    • 19.02.2023 20:09
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    • 19.02.2023 20:09
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    İYİ Parti enkaz üzerinde tepinmeye devam ediyor! Mehmet Aslan'dan rezil algı operasyonu: Ukrayna üzerinden hükümeti hedef gösterdi

    Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, 6'lı masa bileşenleri enkaz üzerinde tepinmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun binlerce insanımızın canına mal olan depremi "Asrın felaketiymiş..." şeklinde alaycı bir üslupla küçümsemesi ve Akşener'in afet gününde seçim planları yapmasının gölgesinde İYİ Parti yine bir skandal imza attı. İP'li Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından 'Ukrayna' örneği vererek rezil bir algı operasyonuna soyunup hükümeti hedef gösterdi. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ Parti’den rezil algı operasyonu! Deprem...

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Bölgede yaşayan 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken muhalefet 'Vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine acılar üzerinden siyaset devşirdi, enkaz üzerinde miting yaptı.

    6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN ENKAZ ÜZERİNDE MİTİNG YAPTI: ASRIN FELAKETİNİ KÜÇÜMSEDİ
    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otoritelerce yakın geçmişin en yıkıcı kara depremi olarak gösterilen Kahramanmaraş depremlerinin sorumlusu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Bakanları hedef gösterdi.

    Aynı CHP lideri Diyarbakır'da saman altından su yürüttüğü HDPKK ile kol kola girerek 7,7 ve 7,6'lık depremleri küçümsedi. CHP lideri, "Depremi büyütüyorlar, asrın felaketiymiş..." şeklinde alaycı bir üslup kullandı.

    İNSANLAR ACILARLA BOĞUŞURKEN AKŞENER'İN TEK DERDİ SEÇİM
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ise enkaz üzerinde seçim hesabı yaptı. Murat Yetkiner'in sorularını yanıtlayan Akşener, "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum" dedi.


        KURGUYU YAPTILAR ROZETİ, ÇIKARMAYI UNUTTULAR
        İYİ Parti bununla yetinmeyip skandal bir algı operasyonunun fitilini ateşlemek istedi... Ancak Akşener ve ekibinin yaptıkları kurgu ellerinde patladı. Meral Akşener'in Doğanşehir'de 'Buyurun' diyerek söz verdiği kişi "Devlet yok, polis yok, asker yok" algısını işledi. Ancak algı elemanı ceketindeki İYİ Parti rozetlerini çıkarmayı unutunca planlı provokasyon gözler önüne serildi.



        'UKRAYNA' ÖRNEKLİ REZİL ALGI OPERASYONU! İP'İN KİRLİ SİYASETİ...
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Partili Mehmet Aslan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kirli bir algı operasyonuna soyundu.

        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın, Ukraynalı arama kurtarma ekibinin dönüş yolundaki görüntülerini paylaştığı tweeti alıntılayan Aslan, "Fiilen savaşta olan bir ülke kalkıp bize yardım etmeye geldi, akp kendi ülkesinde yardım etmeye gidemedi… Unutma halkım!" dedi.



        Aslan'ın rezil algı operasyonu büyük tepkiyle karşılanırken İYİ Parti'nin enkaz üzerinde tepinerek yaptığı kirli siyaset bir kez daha gözler önüne serildi.

        Öte yandan depremin olduğu ilk andan bu yana devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçerken; Kabine de afet bölgesinde çalışmalarını yürüttü.


            Afetin yaşandığı 10 ile Bakanlar gönderildi, koordinasyon için bu illere geçici Valiler görevlendirildi. AFAD'ından Kızılay'ına, UMKE'sinden JAK'ına, her kurum canhıraş bir mücadele örneği sergiledi.

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