İYİ Parti enkaz üzerinde tepinmeye devam ediyor! Mehmet Aslan'dan rezil algı operasyonu: Ukrayna üzerinden hükümeti hedef gösterdi

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Bölgede yaşayan 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken muhalefet 'Vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine acılar üzerinden siyaset devşirdi, enkaz üzerinde miting yaptı.
6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ENKAZ ÜZERİNDE MİTİNG YAPTI: ASRIN FELAKETİNİ KÜÇÜMSEDİ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otoritelerce yakın geçmişin en yıkıcı kara depremi olarak gösterilen Kahramanmaraş depremlerinin sorumlusu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Bakanları hedef gösterdi.
Aynı CHP lideri Diyarbakır'da saman altından su yürüttüğü HDPKK ile kol kola girerek 7,7 ve 7,6'lık depremleri küçümsedi. CHP lideri, "Depremi büyütüyorlar, asrın felaketiymiş..." şeklinde alaycı bir üslup kullandı.
İNSANLAR ACILARLA BOĞUŞURKEN AKŞENER'İN TEK DERDİ SEÇİM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ise enkaz üzerinde seçim hesabı yaptı. Murat Yetkiner'in sorularını yanıtlayan Akşener, "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum" dedi.