Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.02.2023 19:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2023 19:11
    ABONE OL

    İçişleri Bakanlığı'ndan depremzedelere için 7 soru 7 cevap! Nakdi yardım yapılacak mı? Kira yardımı ne kadar? Birden fazla konutu olanlar ne yapacak?

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem sonrası hükümet kolları sıvadı. Depremzedelere birçok yardım için çalışmalar yapan hükümet söz konusu yardımlar hakkında merak edilen soruları da yanıtladı. İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından en çok sorulan 7 sorunun yanıtını verdi. Nakdi yardım yapılacak mı? Taşınma yardımı yapılacak mı? Kira yardımı ne kadar olacak? Birden fazla konutu olanlar ne yapacak? İşte detaylar...

    İçişleri’nden depremzedelere için 7 soru 7 cevap!

    İçişleri Bakanlığı, afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını yayımladı.

    Bakanlığın sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin sorular ve cevapları paylaşıldı.

    Sıkça sorulan 7 soru ve yanıtları şöyle:

    1- Afetzedeler için nakdi yardım yapılacak mı?

    Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10 bin lira nakdi destek ödemesi yapılmaktadır. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler, Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmektedir.

    Ödemesi bankaya yatırılan vatandaşlarımıza SMS gönderilmekte ayrıca ödeme durumu e-Devlet "hane başı destek ödeme sonucu sorgulama" sayfasından öğrenilebilmektedir.

    2- Hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı?

    Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacaktır. Başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.

        3- Hasarlı evler için kira yardımı yapılacak mı?

        İkamet ettikleri konutları yıkık/acil yıkılacak ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacaktır. 12 ay boyunca verilecek yardımlar için başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.

        Not: Konutları hasarlı olup konteyner talep eden vatandaşlarımız taşınma yardımı alabilecek ancak kira yardımından yararlanamayacaktır.

        4- Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardım yapılacak mı?

        Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aile yakınlarına 100 bin lira nakdi yardım yapılacaktır. Vatandaşlarımızın başvuruları il valiliklerince alınacaktır.

        5- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?

        Hasar gören konutta oturduğu kimlik paylaşım sistemi veya ikametgah doğrulamasıyla tespit edilen afetzedelere barınma desteği sağlanmaktadır.

        6- Barınma desteği yardımının tamamı afetzedelere hemen verilmekte midir?

        İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacaktır.

        7- Sahip olunan birden fazla konutun her biri için barınma desteği ödemesi yapılabilir mi?

        Afetzedenin sadece fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olduğu tespit edilen konutu için barınma desteği yapılmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İçişleri’nden depremzedelere için 7 soru 7 cevap!
        Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan depremzedelere için 7 soru 7 cevap! Nakdi yardım yapılacak mı? Kira yardımı ne kadar? Birden fazla konutu olanlar ne yapacak?
            SON DAKİKA