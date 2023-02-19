İçişleri Bakanlığı'ndan depremzedelere için 7 soru 7 cevap! Nakdi yardım yapılacak mı? Kira yardımı ne kadar? Birden fazla konutu olanlar ne yapacak?

İçişleri Bakanlığı, afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin sorular ve cevapları paylaşıldı.
Sıkça sorulan 7 soru ve yanıtları şöyle:
1- Afetzedeler için nakdi yardım yapılacak mı?
Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10 bin lira nakdi destek ödemesi yapılmaktadır. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler, Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmektedir.
Ödemesi bankaya yatırılan vatandaşlarımıza SMS gönderilmekte ayrıca ödeme durumu e-Devlet "hane başı destek ödeme sonucu sorgulama" sayfasından öğrenilebilmektedir.
2- Hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı?
Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacaktır. Başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.