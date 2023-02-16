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    • Güncel
    • 16.02.2023 22:32
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    • 16.02.2023 22:32
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    TÜGVA deprem bölgelerinde depremzedeler için seferber oldu

    Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci deprem bölgesinde yapılan çalışmamalarla ilglii açıklamada bulundu. Beşinci, "Depremin ilk gününden itibaren, 71 il 360 ilçemizle depremzedelerimize yardım etmek için seferber olduk. 10 ilimiz için Türkiye Tek Yürek dedik ve bu milletin gençleri olarak elimizi taşın altına koyduk. Bir olduk, diri olduk; devletimizin, milletimizin yanında olduk." paylaşımında bulundu.

    TÜGVA depremzedeler için seferber oldu

    Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci'den deprem bölgesindeki çalışmalarıyla ilgili bir açıklama geldi.



    İbrahim Beşinci sosyal medya üzerinden "Depremin ilk gününden itibaren, 71 il 360 ilçemizle depremzedelerimize yardım etmek için seferber olduk. 10 ilimiz için Türkiye Tek Yürek dedik ve bu milletin gençleri olarak elimizi taşın altına koyduk. Bir olduk, diri olduk; devletimizin, milletimizin yanında olduk." paylaşımında bulundu.

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    Haberler Güncel TÜGVA deprem bölgelerinde depremzedeler için seferber oldu
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