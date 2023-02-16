TÜGVA deprem bölgelerinde depremzedeler için seferber oldu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci'den deprem bölgesindeki çalışmalarıyla ilgili bir açıklama geldi.
Depremin ilk gününden itibaren, 71 il 360 ilçemizle depremzedelerimize yardım etmek için seferber olduk.— İbrahim Beşinci (@ibrahim_besinci) February 16, 2023
10 ilimiz için #TürkiyeTekYürek dedik ve bu milletin gençleri olarak elimizi taşın altına koyduk.
Bir olduk, diri olduk; devletimizin, milletimizin yanında olduk.🇹🇷 ++ pic.twitter.com/d2dFPQNFA9
İbrahim Beşinci sosyal medya üzerinden "Depremin ilk gününden itibaren, 71 il 360 ilçemizle depremzedelerimize yardım etmek için seferber olduk. 10 ilimiz için Türkiye Tek Yürek dedik ve bu milletin gençleri olarak elimizi taşın altına koyduk. Bir olduk, diri olduk; devletimizin, milletimizin yanında olduk." paylaşımında bulundu.