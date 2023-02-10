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    • 10.02.2023 11:15
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    CHP'li Ali Mahir Başarır'a şok! "Müstehcen görüntü ve nargile" yalanını köpürtmeye gitti gerçekleri gözleriyle gördü

    Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken sosyal medya provokatörleri yalan bilgileri yayarak vatandaşları tahrik ediyor! Depremzedelerin yurtlarda misafir edilmeye başlamasından kısa bir süre sonra sosyal medyada 'Mersin'deki KYK yurtlarına daha çok Suriyelilerin yerleştirildiği, bu kişilerin konuk edildikleri odalarda nargile içtikleri ve müstehcen içerikli görüntüler paylaştıkları' yalanı ortaya atıldı. Bu yalanın peşine takılıp iddia edilen yurda giden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır gerçeği gözleriyle gördü!

    takvim.com.tr
    İHA
    CHP’li Başarır’a şok

    Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde yıkım yaşandı.

    Devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya çalışırken sosyal medyada manipülatif bilgiler paylaşan provokatörler ise halkı tahrit etmenin peşinde.

    CHP'li isimler ise her fırsatta sosyal medyada yayılan provokasyonların peşine takılarak büyük acıların yaşandığı günlerde siyaset devşirmenin peşinde koşuyor.

    Bu isimlerden biri olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır takıldığı bir sosyal medya yalanı sonrası ortada kaldı.

    MERSİN'DEKİ KYK YURTLARINDAN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ VE NARGİLE YALANI
    Sosyal medyada Atilla Taş ve bazı sosyal medya hesapları depremzedelerin yurtlarda misafir edilmeye başlamasından kısa bir süre belli belirsiz görüntüler ve bilgiler paylaşarak 'Mersin'deki KYK yurtlarına daha çok Suriyelilerin yerleştirildiği, bu kişilerin konuk edildikleri odalarda nargile içtikleri ve müstehcen içerikli görüntüler paylaştıkları' yalanı ortaya attı.

    Söz konusu yalanı yayan hesaplardan bazıları;

        CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR YALANI KÖPÜRTMEK İÇİN GİTTİ GERÇEKLERİ GÖRDÜ
        Bu yalanın peşine takılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır KYK Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurduna giderek gerçeği görünce girişmek istediği algı operasyonu boşa düştü ve gerçekleri açıklamak zorunda kaldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile Yurt Müdürü Münire Şimşek'in de eşlik ettiği incelemelerde Başarır, sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu kendi gözleriyle gördü.



        Başarır gördüğü gerçeklerin ardından şu açıklamayı yaptı;

        "Odaları gezdim. Samandağ'dan, Malatya'dan, Kahramanmaraş'tan her yerden gelen vatandaşlarımız var. Tabii ki Suriye vatandaşı olup gelen ailelerimiz de var. Ben rakamları aldım, sağolsun rakamları da verdiler. Nargile gibi, müstehcen görüntü gibi şeyler yok. Zaten odalarda böyle bir sistem de yok, odaları tek tek gezdim. Sosyal medyada olduğu gibi o görüntüler yok, hatta odaların dizaynı bile farklı. Eski görüntüler bunlar. Ben bizzat burada kalanları gördüm, Mersin milletvekili olarak içinizin rahat olmasını istiyorum. Ben bu gördüklerimi de sosyal medya hesaplarımdan paylaşacağım"

        Başarır, "Şunu herkes bilsin ki, depremden zarar gören aileler gelmiş. Odalar gayet temiz. Yaşlılar ve çocuklara öncelik verilmiş." dedi.

        CHP'li Başarır'ın bu ifadeleri CHP'nin köpürttüğü "Devlet depremzedelere sahip çıkamadı" yalanını da çürüttü.

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        Haberler Güncel CHP'li Ali Mahir Başarır'a şok! "Müstehcen görüntü ve nargile" yalanını köpürtmeye gitti gerçekleri gözleriyle gördü
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