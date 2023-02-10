CHP'li Ali Mahir Başarır'a şok! "Müstehcen görüntü ve nargile" yalanını köpürtmeye gitti gerçekleri gözleriyle gördü

"Odaları gezdim. Samandağ'dan, Malatya'dan, Kahramanmaraş'tan her yerden gelen vatandaşlarımız var. Tabii ki Suriye vatandaşı olup gelen ailelerimiz de var. Ben rakamları aldım, sağolsun rakamları da verdiler. Nargile gibi, müstehcen görüntü gibi şeyler yok. Zaten odalarda böyle bir sistem de yok, odaları tek tek gezdim. Sosyal medyada olduğu gibi o görüntüler yok, hatta odaların dizaynı bile farklı. Eski görüntüler bunlar. Ben bizzat burada kalanları gördüm, Mersin milletvekili olarak içinizin rahat olmasını istiyorum. Ben bu gördüklerimi de sosyal medya hesaplarımdan paylaşacağım"

Başarır, "Şunu herkes bilsin ki, depremden zarar gören aileler gelmiş. Odalar gayet temiz. Yaşlılar ve çocuklara öncelik verilmiş." dedi.

CHP'li Başarır'ın bu ifadeleri CHP'nin köpürttüğü "Devlet depremzedelere sahip çıkamadı" yalanını da çürüttü.