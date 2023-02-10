CHP'li Ali Mahir Başarır'a şok! "Müstehcen görüntü ve nargile" yalanını köpürtmeye gitti gerçekleri gözleriyle gördü

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde yıkım yaşandı.
Devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya çalışırken sosyal medyada manipülatif bilgiler paylaşan provokatörler ise halkı tahrit etmenin peşinde.
CHP'li isimler ise her fırsatta sosyal medyada yayılan provokasyonların peşine takılarak büyük acıların yaşandığı günlerde siyaset devşirmenin peşinde koşuyor.
Bu isimlerden biri olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır takıldığı bir sosyal medya yalanı sonrası ortada kaldı.
MERSİN'DEKİ KYK YURTLARINDAN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ VE NARGİLE YALANI
Sosyal medyada Atilla Taş ve bazı sosyal medya hesapları depremzedelerin yurtlarda misafir edilmeye başlamasından kısa bir süre belli belirsiz görüntüler ve bilgiler paylaşarak 'Mersin'deki KYK yurtlarına daha çok Suriyelilerin yerleştirildiği, bu kişilerin konuk edildikleri odalarda nargile içtikleri ve müstehcen içerikli görüntüler paylaştıkları' yalanı ortaya attı.
Söz konusu yalanı yayan hesaplardan bazıları;