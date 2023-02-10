'Deprem mezarlığı'nda numaralı definler! Kimliği tespit edilemeyen cenazeler ne olacak? Adalet Bakanlığı açıkladı

Deprem bölgesine farklı şehirlerden gönderilen mobil gasilhaneler de bu merkezden talep edilen ilçelere gönderilecek.
CENAZENİN DEFNEDİLDİĞİ YER VE MEZARLIK KAYDEDİLECEK
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren ve kimlik tespiti yapılamayan kişilerin defninden önce teşhise elverişli fotoğrafı çekilecek, parmak izi ve DNA örneği alınacak, cenazenin defnedildiği yer ve mezarlık kaydedilecek.
Adalet Bakanlığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki başsavcılıklara, "Deprem Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edilen Yerlerde Yapılacak Ölü Muayene ve Defin Ruhsatı işlemleri" başlıklı yazı gönderildi.