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    • 10.02.2023 10:57
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    • 10.02.2023 13:23
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    'Deprem mezarlığı'nda numaralı definler! Kimliği tespit edilemeyen cenazeler ne olacak? Adalet Bakanlığı açıkladı

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem 10 ilde taş üstünde taş bırakmadı. Depremin etkisi sürmeye devam ederken gelen görüntüler adeta hüzne boğdu. Hatay'ın Antakya ilçesinde, 'deprem mezarlığı' oluşturuldu. Kepçeler tarafından kazılan ve numaralanan mezarlar dualar eşliğinde defin ediliyor. Öte yandan Adalet Bakanlığınca olağanüstü hal ilan edilen yerlerdeki başsavcılıklara gönderilen yazıda, depremde yaşamını yitiren ve kimliği tespit edilemeyen kişilerin defninden önce teşhise elverişli fotoğrafının çekilmesi, parmak izi ve DNA örneğinin alınması, cenazenin defnedildiği yer ve mezarlığın kaydedilmesi istendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hatay’da tüyler ürperten görüntüler

    Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 depremde 100 saat geride kalırken, Hatay'da binlerce kişi yaşamını yitirdi. Antakya ilçesinde AFAD koordinasyonunda belirlenen alana defin işlemleri başladı.

    CENAZE YIKAMA VE MESCİT ALANLARI OLUŞTURULDU
    İş makineleri tarafından düzenlenen alanda cenaze teslim, cenaze yıkama ve mescit alanları oluşturuldu.

    Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile 'deprem mezarlığı' alanına getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defin yapılıyor.

        DİN GÖREVLİLERİ EŞLİĞİNDE VE DUALARLA DEFİN YAPILIYOR
        AFAD koordinasyonu ve Denizli Valiliği yönetimindeki defin işlemlerinde her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Denizli İl Müftülüğü'nün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla defin yapılıyor.

        Hatay'da tüyler ürperten görüntüler

        Farklı şehirlerde defin yapmak isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor.




        Deprem bölgesine farklı şehirlerden gönderilen mobil gasilhaneler de bu merkezden talep edilen ilçelere gönderilecek.


        CENAZENİN DEFNEDİLDİĞİ YER VE MEZARLIK KAYDEDİLECEK
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren ve kimlik tespiti yapılamayan kişilerin defninden önce teşhise elverişli fotoğrafı çekilecek, parmak izi ve DNA örneği alınacak, cenazenin defnedildiği yer ve mezarlık kaydedilecek.

        Adalet Bakanlığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki başsavcılıklara, "Deprem Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edilen Yerlerde Yapılacak Ölü Muayene ve Defin Ruhsatı işlemleri" başlıklı yazı gönderildi.

        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce gönderilen yazıda, deprem bölgesindeki yıkımın büyüklüğü ve iklim koşullarına dikkat çekildi, depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemlerinin biran önce yapılması gerektiği vurgulandı.

            Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre defin ruhsatının tabip bulunmayan yerlerde sağlık memurlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde de köy muhtarları tarafından verilebileceği ifade edilen yazıda, köylerde muhtarların, muhtar bulunmuyor ya da muhtara ulaşılamıyorsa mülki idare amirinin görevlendirileceği memurlarca, deprem sonucu hayatını kaybeden kişilerin kimlik ve durumlarının tespit edilerek defin ruhsatı hazırlanacağı ve defin işleminin gerçekleştirileceği belirtildi.

            Yazıda, il ve ilçe merkezlerinde vefat eden kişinin ölü muayene işlemini bir hekimin hızlı şekilde yapmasının sağlanacağı, ölü muayene tutanaklarına Cumhuriyet savcısı tarafından "görüldü" yapılacak ve defin ruhsatı düzenleneceği kaydedildi.

            Vefat eden kişinin kimliğinin tespit edilememesi halinde teşhise elverişli fotoğrafı çekilmesi, parmak izi ve DNA örneği alınması, cenazenin kayıt altına alınarak defin ruhsatı düzenlenmesi istenen yazıda, cenazenin defnedildiği yer ve mezarlığın da kayıt altına alınacağı ifade edildi.

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            Haberler Güncel 'Deprem mezarlığı'nda numaralı definler! Kimliği tespit edilemeyen cenazeler ne olacak? Adalet Bakanlığı açıkladı
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