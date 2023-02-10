'Deprem mezarlığı'nda numaralı definler! Kimliği tespit edilemeyen cenazeler ne olacak? Adalet Bakanlığı açıkladı

DİN GÖREVLİLERİ EŞLİĞİNDE VE DUALARLA DEFİN YAPILIYOR

AFAD koordinasyonu ve Denizli Valiliği yönetimindeki defin işlemlerinde her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Denizli İl Müftülüğü'nün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla defin yapılıyor.

Farklı şehirlerde defin yapmak isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor.