Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.02.2023 10:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2023 11:11
    ABONE OL

    Adana'dan Hatay'a 450 jeneratör helikopterlerle götürüldü

    Deprem felaketinin ardından yardım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Adana Havalimanı'na 450 jeneratör, Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterlerle Hatay'daki depremzedelere götürüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hatay’a 450 jeneratör helikopterlerle götürüldü

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen iki depremin ardından 10 ilde çok sayıda bina yıkılırken binlerce kişi enkaz altında kaldı. O günden itibaren deprem bölgelerine yardım çalışmaları başladı.

    ADANA HAVALİMANI'NA 450 JENERATÖR GETİRİLDİ

    Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde Adana Havalimanı'na 450 jeneratör getirildi. Jeneratörler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından helikoptere yerleştirildi.

    Ekipler, gün içinde defalarca sorti yaparak jeneratörleri Hatay'a ulaştırdı.

    JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

    Burada jandarma ekipleri tarafından teslim alınan jeneratörler, daha sonra Hatay'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması yapan ve evlerine giremeyen depremzedelere götürüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    102 saatte peş peş mucizeler!
    Haberler Güncel Adana'dan Hatay'a 450 jeneratör helikopterlerle götürüldü
        SON DAKİKA