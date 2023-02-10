Adana'dan Hatay'a 450 jeneratör helikopterlerle götürüldü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen iki depremin ardından 10 ilde çok sayıda bina yıkılırken binlerce kişi enkaz altında kaldı. O günden itibaren deprem bölgelerine yardım çalışmaları başladı.

ADANA HAVALİMANI'NA 450 JENERATÖR GETİRİLDİ

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde Adana Havalimanı'na 450 jeneratör getirildi. Jeneratörler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından helikoptere yerleştirildi.

Ekipler, gün içinde defalarca sorti yaparak jeneratörleri Hatay'a ulaştırdı.

JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Burada jandarma ekipleri tarafından teslim alınan jeneratörler, daha sonra Hatay'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması yapan ve evlerine giremeyen depremzedelere götürüldü.