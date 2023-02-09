Takvim.com.tr deprem bölgesinde! Gaziantep'te türbe yanında şoke eden manzara! Metrelerce yarık oluştu

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu, binlerce insanımız vefat etti.
Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar, yıkımın olduğu illerde görevlendirildi. Erdoğan da afet bölgesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.
Öte yandan dünya çok önemli bir dayanışma örneği sergiledi. 60'tan fazla ülke yardım talebinde bulundu. Başta can gardaş Azerbaycan olmak üzere, Rusya, Çin, Yunanistan, Kırgızistan, Cezayir, Avrupa ülkeleri, İsrail ve diğer ülkeler uçaklarını havalandırdı, arama kurtarma ekiplerini sahaya sürdü.
TAKVİM.COM.TR DEPREM BÖLGESİNDE
Takvim.com.tr, süreci yakından takip etmek ve tarihe tanıklık etmek adına asrın felaketinde en büyük yıkıma maruz kalan Hatay'a gitti.
Editörlerimiz Fatma Gül ve Yasin Aktaş, bölgedeki son durumu röportaj ve görüntülerle bölgeden aktarıyor.
GAZİANTEP'TE TÜRBE CİVARINDA METRELERCE YARIK OLUŞTU
Günlerdir deprem bölgesinde bulunan takvim.com.tr haber nöbetini sürdürüyor. Sunucu editör Fatma Gül ve video editörü Yasin Aktaş deprem sonrası bölgeden çarpıcı detayları kaydetmeye devam ediyor.
Gaziantep'te bulunan ekibimiz 7,7 ve 7,6'lık depremin ardından Aydın Baba Türbesi olarak bilinen bölgeye gitti.
Deprem nedeniyle türbe yakınlarında yol göçerken, büyük bir yarık oluştu. Yolda bulunan elektrik direği de yarığın içine girdi. Metrelerce oluşan göçük görenleri şoke etti. İşte takvim.com.tr'nin bölgeden özel görüntüleri…
KIRGIZ ÇADIRLARINI GÖRÜNTÜLEDİK
Kırgızistan Afet Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta depremzedeler için geleneksel Kırgız çadırları kurulmaya başlandı.
Kahramanmaraş Millet Bahçesi içerisine kurulan 'Bozui' adı verilen geleneksel Kırgızistan çadırları yağmur, kar ve güneşten etkilenmiyor ve kışın içerisi sıcak yazın da serin oluyor. Yaklaşık yarım saat içerisinde kurulabilen çadırların aynı zamanda üst kapakları açılması sonucu içerisine güneş giriyor.
Takvim.com.tr ekibi İstanbul Kırgızlar Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Tuygun Ergeş ile konuştu ve çadırlar hakkında bilgi aldı.
Takvim.com. edtörü Fatma Gül'e konuşan Ergeş, "Kırgızistan Afet Bakanlığı burada gerçekleşen deprem sonrası ilaç ve çadır gönderme kararı verdi. Bir kısmı dün gelmişti. İstanbul'da dernek olarak varız çadırların kurulumuna yardım için geldik. Bugün bitirdik." dedi.
KARDEŞLİĞİMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ
Türkiye'ye olan kardeşliklerini göstermek istediklerini belirten Ergeş, "Bu afetin çabuk atlatılmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Çadırların çapı 5 metre burada bir aile barınabilir. Sıcaktan, soğuktan ve rüzgârdan koruyabiliyor. Kurulması ve sökülmesi çok kolay.
201. SAATE MUCİZEYE ŞAHİT OLDUK
Felaketin 201 saatinde bir mucizeye tanıklık ettik.
Hatay Antakya'da depremin 9.gününde 201. Saati geride bırakırken 23. Yaşındaki Emine Akgül enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Emine Akgül hastaneye sevk edildi.
Takvim.com.tr'nin bölgeden aktardığı gelişmeler şu şekilde;
TSK depremin merkez üssü #Kahramanmaraş'ta bir sahra hastanesi kurdu. Tüm hizmet verenlerin askeri sağlık personeli olduğu sahra hastanesinde 2 acil müdahale odası, 2 hastanın yan yana ameliyat edilebileceği ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, radyoloji ünitesi ve eczane bulunuyor pic.twitter.com/Ng8DSvxoQb— Takvim (@takvim) February 13, 2023
TSK SAHRA HASTANESİ KURDU
TSK depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir sahra hastanesi kurdu.