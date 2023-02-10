Depremzedeler çubuk kameralar ile yaşama uzandı

Çubuk kamera, bir çubuğun ucunda yer alan ön ve yan kameralarla yüksek bir durumsal farkındalık sağlıyor. Eklemeli borular ve kablo ile kurulduğu yerden 100 metre mesafeye kadar erişim sağlayan çubuk kamera, 270 derece görüş açısına sahip bulunuyor.

Kızılötesi aydınlatmayla görev yapan çubuk kamera, 8 saat kullanılabiliyor. Bu süre 2 yedek bataryayla 24 saate çıkıyor. Kamera biriminde bir adet öne bir adet de yana bakacak şekilde 2 adet gündüz görüş kamerası bulunuyor. Kamera biriminde ortam dinlemesi yapabilmek için mikrofon bulunuyor.

Çubuk kamerada görüntüleri personel tarafından ekran biriminden takip ediliyor. Ekranda kamera görüntüleri tek tek veya ikisi aynı anda izlenebiliyor.

Çubuk kameranın havadan (yere temas etmeden) ileriye itilebilmesi amacı ile teleskobik monopodu bulunuyor. Tüm malzemeleriyle toplam ağırlığı en fazla 26 kilogram olan çubuk kamera, 10 cm su birikintilerinden geçebilir yapıda üretiliyor.