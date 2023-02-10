Depremzedeler çubuk kameralar ile yaşama uzandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda mağara ve bina aramalarında kullanılmak üzere geliştirilen "çubuk kamera" ilk Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki arama-kurtarma çalışmalarında kullanıldı.
İnsansız kara aracı üreticisi Esetron tarafından üretilen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı birliklerine teslim edilmesi planlanan 60'tan fazla çubuk kamera bölgede görevli güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.
Kara Kuvvetleri Doğal Afet Kurtarma Tugay Komutanlığı bünyesindeki 8 ayrı tim, verilen kullanıcı eğitimi sonrasında çubuk kameranın doğal afet alanındaki ilk kullanıcıları oldu. Jandarma Arama Kurtarma, Doğal Afet Kurtarma birliklerine ile AFAD görevlilerine de söz konusu kameralarla arama-kurtarma çalışmalarında ilave kabiliyet kazandırıldı.