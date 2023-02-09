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Asrın felaketi Kahramanmaraş depremleri! AFAD 7,7 ve 7,6'lık sarsıntılara ilişkin ön raporu hazırladı

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) asrın felaketine ilişkin ön raporunu hazırladı. Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre bölgenin, "yüksek tehlikeli yer" kategorisinde olduğuna dikkat çekilen raporda, depremin "ölçülen ivme değerlerine", "şiddetine" ve "Coulomb Gerilme Analizine" ilişkin bilimsel değerlendirmelere yer verildi. İşte tüm detaylar...

09.02.2023 21:29 - Son Güncelleme: 09.02.2023 21:30
Asrın felaketi Kahramanmaraş depremleri! AFAD 7,7 ve 7,6’lık sarsıntılara ilişkin ön raporu hazırladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin ön değerlendirme raporunu hazırladı.

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Asrın felaketi Kahramanmaraş depremleri! AFAD 7,7 ve 7,6’lık sarsıntılara ilişkin ön raporu hazırladı

İLK ANDAN BU YANA 1300'E YAKIN ARTÇI SARSINTI
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan raporda, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bugün saat 16.00'ya kadar geçen zamanda, 1300'e yakın depremin kaydedildiği belirtildi.

Asrın felaketi Kahramanmaraş depremleri! AFAD 7,7 ve 7,6’lık sarsıntılara ilişkin ön raporu hazırladı

75 TARİHSEL DEPREM KAYDI
Bölgede, 1900 yılından 6 Şubat 2023'e kadar, en büyüğü 6,0 olmak üzere 224 depremin meydana geldiği aktarılan raporda, bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için 75 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu kaydedildi.

Asrın felaketi Kahramanmaraş depremleri! AFAD 7,7 ve 7,6’lık sarsıntılara ilişkin ön raporu hazırladı

Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre bölgenin, "yüksek tehlikeli yer" kategorisinde olduğuna dikkat çekilen raporda, depremin "ölçülen ivme değerlerine", "şiddetine" ve "Coulomb Gerilme Analizine" ilişkin bilimsel değerlendirmelere yer verildi.

Asrın felaketi Kahramanmaraş depremleri! AFAD 7,7 ve 7,6’lık sarsıntılara ilişkin ön raporu hazırladı

Deprem bölgesindeki hasarlı yapıların kullanılmamasının önemine işaret edilen raporda, bölgenin sismik aktivitesinin, Avrupa'nın 2. büyük deprem gözlem istasyon ağına sahip AFAD tarafından 7 gün 24 saat izlendiği ifade edildi.

İşte asrın felaketine ilişkin AFAD tarafından hazırlanan o rapor;

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