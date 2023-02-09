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    • Güncel
    • 09.02.2023 22:47
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    • 09.02.2023 23:09
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    Yüzyılın felaketinde Mehmetçik aralıksız çalışıyor! 18 bin TSK personeli, 16 tim, 101 adet hava aracı...

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremin yaralarını sarmak için kahraman Türk ordusu sahada aktif görev alıyor. 18 bin 906 TSK personeli, 8 doğal afetler arama kurtarma tabur komutanlığı timi, istihkam savaş taburundan 8 tim bölgede görev yapmakta. Yine TSK tarafından 101 adet hava aracı ile 432 sorti gerçekleştirildi, 41 helikopter göreve hazır hale getirildi, TCG İskenderun, TCG Bayraktar, TCG Sancaktar gemilerinin intikali gerçekleştirilirken, TCG Osmangazi gemisi intikale hazır hale getirildi. Ayrıca bir sahra hastanesi, 34 adet ERAY mutfağının kurulumu da gerçekleştirildi.

    Mehmetçik deprem bölgesinde aralıksız çalışıyor!

    Mehmetçik, depremden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza yardım etmek için sahada ilk günden itibaren canla başla çalışıyor. Uzman askeri personeller sahada arama kurtarma faaliyeti yaparken, askeri teknik ekipmanlar da depremzede vatandaşlarımızın yarlarını sarmak için bölgeye sevk edildi.



    ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNDE YER ALINIYOR
    Türkiye'yi yasa boğan depremin ilk anından itibaren Mehmetçik emir komuta zinciri içerisinde sahaya indi. Gecen gündüz durmaksızın çalışan Türk ordusu, Malatya başta olmak üzere deprem bölgelerimizde arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.



    18 bin 906 adet TSK personeli halihazırda sahada görev yapmakta. 8 doğal afetler arama kurtarma tabur komutanlığı timinin deprem bölgelerine sevki gerçekleştirildi. İstihkam savaş taburundan 8 tim bölgeye ulaştırılırken, 4 timin intikalinin sağlanması için hazırlıklar sürdürülmektedir.



        TSK YARALARI SARMAK İÇİN SAHADA
        Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi bahçesine seyyar sahra hastanesi TSK tarafından kuruldu. 34 adet ERAY mutfağı hizmete sunuldu. Tuvalet, banyo, soğuk iklim çadırı, uyku tulumu ve kumanya deprem bölgelerine sevk edildi.



        101 adet hava aracı ile 432 sorti gerçekleştirildi. 41 helikopter göreve hazır hale getirildi. TCG İskenderun Gemisi ile 327 yararlının sevki gerçekleştirildi.



        TCG Bayraktar Gemisi'nin intikali sağlandı. TCG Sancaktar 30 sağlık personeli, 12 iş makinası ve sağlık malzemeleri ile intikali tamamlandı. TCG Osmangazi Gemisi'nin de intikal çalışmaları devam etmektedir.



            ÇADIR KURULUMU VE YEMEK DAĞIMI
            Askerler, başta AFAD çadırları olmak üzere vatandaşların yerleşebilecekleri çadırların kurulumunda aktif görev alıyor. Bu kapsamda Diyarbakır'ın Nevruz Park ve Sümer Park bölgelerinde çadır kent kurulumları askeri personel tarafından gerçekleştirildi.



            Hatay'da da askerlerimiz, vatandaşa sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Kızılay ekibine, 20 bin kişilik mercimek çorba, 10 bin kişilik salçalı makarna, ve 10 bin kişilik bulgur pilavı vatandaşlara dağıtılmak üzere teslim edildi. Sıcak yemek üretimi ise devam etmekte.



            Ayrıca askeriyeye ait seyyar ekmek fırınlarında 24 bin ekmek üretildi ve dağıtımı gerçekleştirildi.

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            Mehmetçik deprem bölgesinde aralıksız çalışıyor!
            Haberler Güncel Yüzyılın felaketinde Mehmetçik aralıksız çalışıyor! 18 bin TSK personeli, 16 tim, 101 adet hava aracı...
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