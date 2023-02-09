Yüzyılın felaketinde Mehmetçik aralıksız çalışıyor! 18 bin TSK personeli, 16 tim, 101 adet hava aracı...

Mehmetçik, depremden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza yardım etmek için sahada ilk günden itibaren canla başla çalışıyor. Uzman askeri personeller sahada arama kurtarma faaliyeti yaparken, askeri teknik ekipmanlar da depremzede vatandaşlarımızın yarlarını sarmak için bölgeye sevk edildi.
18 bin 906 adet TSK personeli halihazırda sahada görev yapmakta. 8 doğal afetler arama kurtarma tabur komutanlığı timinin deprem bölgelerine sevki gerçekleştirildi. İstihkam savaş taburundan 8 tim bölgeye ulaştırılırken, 4 timin intikalinin sağlanması için hazırlıklar sürdürülmektedir.