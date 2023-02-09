Yüzyılın felaketinde Mehmetçik aralıksız çalışıyor! 18 bin TSK personeli, 16 tim, 101 adet hava aracı...





Hatay'da da askerlerimiz, vatandaşa sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Kızılay ekibine, 20 bin kişilik mercimek çorba, 10 bin kişilik salçalı makarna, ve 10 bin kişilik bulgur pilavı vatandaşlara dağıtılmak üzere teslim edildi. Sıcak yemek üretimi ise devam etmekte.