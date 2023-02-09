Gardaş 8 uçak ve 24 tır dolusu yardım gönderdi! Uluslararası yardım ekiplerinin deprem bölgelerindeki faaliyetleri sürüyor

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığının gönderdiği 101 kişilik arama kurtarma ekibi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine bu ülkeden arama kurtarma görevlileri, sağlık çalışanları ve psikologlardan oluşan 63 kişilik ekip Türkiye'ye geldi.
Türkmenistan, depremlerden etkilenen bölgelere, 10 kişilik doktor ekibi ve tıbbi malzemelerin de bulunduğu arama kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan uçağı Türkiye'ye gönderdi.
Tacikistan'dan 50 kişilik arama kurtarma ekibi ve bir cerrah Türkiye'ye ulaştı. Aynı zamanda Tacikistan hükümeti, afetzedeler için Türkiye'ye 35 ton insani yardım gönderdi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla Özbekistan'ın ilave yardım ve ekiplerinin Gaziantep'e ulaştığı ve 50 sağlık görevlisinin çalışacağı 9 üniteli bir sahra hastanesinin kurulmaya başlandığı ifade edildi. Ayrıca Özbekistan'dan toplamda 171 kişilik bir arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gelerek çalışmalarına başladı.
Macaristan'dan şimdiye kadar 156 uzman ve 28 köpek, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarında görev aldı.
Hatay'da bulunan 68 kişilik Çekya kurtarma ekipleri enkaz alanlarında çalışmalarına devam ediyor.
Tayvan, 130 kişiden oluşan 2 arama kurtarma grubunu Türkiye'ye göndermişti. 40 kişilik ilk ekip afet bölgesi Adıyaman'da çalışmalarını yürütürken, 90 kişilik ikinci ekibin de onlara katılması bekleniyor.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kalkınma İşbirliği Direktörü Won Do Yeon başkanlığında Güney Kore'den gönderilen ekipte, Dışişleri Bakanlığından 1 kişi, Milli Savunma Bakanlığından 49 kişi, Ulusal Yangın Teşkilatından 62 kişi, Kore Uluslararası İşbirliği Ajansından (KOICA) 6 kişi dahil olmak üzere toplam 118 kişi yer alıyor.
Çin'den 90 kişilik ekip arama kurtarma faaliyetlerinde görev alırken; Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi de çok sayıda ili etkileyen depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için 59 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.
HİNDİSTAN VE PAKİSTAN
Hindistan'dan 252 personel sahada bulunuyor. Bunların 153'ü arama kurtarma ekibini oluştururken, 99'u sağlık ekibinde görev alıyor.
Pakistan'dan ise 85 kişilik bir arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi. Pakistan tarafından çadır, battaniye ve temel ihtiyaçlar da Türkiye'ye gönderilen yardımlar içerisinde yer aldı.
Japonya'da, Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi ile 15 kişilik kurtarma ekibini Adana'ya gönderdi.
MALEZYA, BANGLADEŞ VE BREZİLYA'DAN DA EKİPLER GELDİ
Malezya, şu ana kadar 70 kişilik bir arama kurtarma ekibi yollamıştı. Yarın Malezya'dan 80 kişilik bir ekibin daha gelmesi bekleniyor.
Bangladeş'ten de 46 kişilik bir arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gönderildi.
Brezilya da Türkiye'deki arama kurtarma faaliyetlerine katılması için 42 kişilik bir ekip ve 4 köpek gönderdi.