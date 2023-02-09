Gardaş 8 uçak ve 24 tır dolusu yardım gönderdi! Uluslararası yardım ekiplerinin deprem bölgelerindeki faaliyetleri sürüyor



Depremin ilk gününden itibaren 745 sağlık ve kurtarma ekibi Türkiye'deki depremle ilgili çalışmalara katıldığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan'dan Türkiye'ye 1 sahra hastanesi, 479 çadır, 4 sahra mutfağı, 5 jeneratör, 14 bin 380 erzak, 32 bin 480 sıcak tutan giysi ve 3 bin paket gıda ürünü gönderildiği ifade edildi. Türkiye'ye 211 bin 709 ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiği belirtilen açıklamada, söz konusu yardımların 8 uçak ve 24 tır ile Türkiye'ye ulaştırıldığı bildirildi.

AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE EKİP GÖNDEREN ÜLKE SAYISI 24'E ÇIKTI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında AB üyesi 21 ülke ile Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'dan toplam 38 ekip Türkiye'ye sevk edildi.

Bu ekiplerde, arama kurtarma görevlileri ve tıbbi uzmanlar dahil 1650 kişi bulunduğu, ayrıca ekiplerin yanında 104 arama kurtarma köpeğinin yer aldığı belirtildi.