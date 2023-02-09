Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminin en çarpıcı görüntüsü! "Yer yerinden oynadı" tabiri hayat buldu

Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi.
Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.
Şu ana kadar depremde 17 bin 674 kişi vefat etti, 72 bin 879 kişi ise yaralandı.
DEPREMİN EN ÇARPICI GÖRÜNTÜSÜ
Dünyada eşi benzeri görülmeyen 9 saat arayla 2 büyük depremden çarpıcı görüntüler de gelmeye devam ediyor.
Son görüntülerde, yerin adeta dalga gibi hareket ettiği, üzerindeki arabaların ise yerinde zıpladıkları görüldü.