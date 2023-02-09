Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminin en çarpıcı görüntüsü! "Yer yerinden oynadı" tabiri hayat buldu





Şu ana kadar depremde 17 bin 674 kişi vefat etti, 72 bin 879 kişi ise yaralandı.



DEPREMİN EN ÇARPICI GÖRÜNTÜSÜ

Dünyada eşi benzeri görülmeyen 9 saat arayla 2 büyük depremden çarpıcı görüntüler de gelmeye devam ediyor.