Türkiye Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremin yasındayken Kemal Kılıçdaroğlu randevu peşinde! AFAD'dan randevu istedim dönüş olmadı

AFAD'ın tam kadro bölgede olduğu bugünde randevu istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gün birlik günü, beraber olma, sorunlara hakim olma ve sorunları da çözme konusunda da güçlü bir irade koyma günü aslında. Evet AFAD'dan randevu talebinde bulundum. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Nedenini gayet iyi biliyorum. Bunlar bugün için hiç önemli değil. Az önce de ifade ettim. Deprem bölgesine de en kısa sürede gideceğim" dedi.