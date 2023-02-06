Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.02.2023 18:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2023 18:28
    ABONE OL

    Türkiye Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremin yasındayken Kemal Kılıçdaroğlu randevu peşinde! AFAD'dan randevu istedim dönüş olmadı

    Son dakika haberleri... Türkiye Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depreme ağlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu kadarına da pes denecek bir açıklama geldi. AFAD’ın tam kadro bölgede olduğu bugünde randevu istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "AFAD'dan randevu talebinde bulundum. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Nedenini gayet iyi biliyorum. Bunlar bugün için hiç önemli değil" dedi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu randevu peşinde: AFAD’dan randevu istedim

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

    ÇOK SAYIDA İLDE BİNALAR YIKILDI
    Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar felaket bölgesine gitti.

    KORKUNÇ BİLANÇO
    AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı son açıklamada "Depremin ardından 130 artçı deprem oldu. Bölgede 15 bine yakın arama kurtarma personeli görevlendirilmiş durumda. Yaralı sayısı 8533, ölü sayısı 1498 olarak güncellenmiştir. Azerbaycan dahil olmaz üzere 40'ın üzerindeki ülkeden bize yardım talebi var" ifadelerini kullandı.

        DÜNYA LİDERLERİNDEN YARDIM VE TAZİYE MESAJLARI
        Dünyanın dört bir yanından Kahramanmaraş'taki deprem için taziye ve yardım mesajı gelirken yabancı basının ilk manşeti de deprem oldu.

        TÜRKİYE KAN AĞLIYOR KILIÇDAROĞLU RANDEVU PEŞİNDE!
        Türkiye sabah saat 04:17'den itibaren ayaktayken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemi randevu oldu.

        Saat 17:00 gibi basın açıklaması yapan Kemal Kılıçdaroğlu, binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremle ilgili konuşurken skandal açıklamalarda bulundu.

            AFAD'ın tam kadro bölgede olduğu bugünde randevu istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gün birlik günü, beraber olma, sorunlara hakim olma ve sorunları da çözme konusunda da güçlü bir irade koyma günü aslında. Evet AFAD'dan randevu talebinde bulundum. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Nedenini gayet iyi biliyorum. Bunlar bugün için hiç önemli değil. Az önce de ifade ettim. Deprem bölgesine de en kısa sürede gideceğim" dedi.

            YAZIKLAR OLSUN SİZE! TÜRKİYE YASTAYKEN ONLAR ALGI PEŞİNDEYDİ

            Türkiye yastayken CHP'nin yalan organları Sözcü, Diken, HALK TV, KRT, Duvar ve İYİ Parti'nin maşası Yeniçağ algı operasyonuna soyundu.

            Dünya acil koduyla alarma geçerken, tüm liderlerden yardım ve taziye mesajı gelirken söz konusu gazeteler Başkan Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri aramadığını iddia etti.

            Ancak Başkan Erdoğan, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş da dahil olmak üzere depremden etkilenen tüm belediyelerin başkanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

                AYRIMCILIK DİYE VERDİLER

                Utanmadan bir de ayrımcılık diye veren CHP'nin fondaş medyası şu ifadeleri kullandı:

                Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem zamanı bile ayrımcılık yaparak, depremde zarar gören illerden CHP'li başkanları aramadı.

                SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

                Türkiye'nin en acı gününde bile algı operasyonu yapan CHP'li medyaya sosyal medyadan büyük tepki geldi.

                    İşte o tepkilerin bazıları:

                    Millet ekran başında çaresizce ağlıyor, Sözcü siyasi propaganda peşinde. 1 gün bekleseydiniz bari! Yuh

                    Daha az önce Adana Büyükşehir belediye başkanı aradığını dedi canlı bağlandı bir tv ye. Bırakın bu siyaseti bıktık sizlerden hem sizden hem de karşı görüşünüzden. Deprem oldu en az 20.000 ölü olacak.

                    Yapmayın ya ben ona oy vermemiş biri olarak yazıyorum şimdi Zeydan Karalarla görüştü siyaset zamanı değil kendinize gelin

                        Bugün siyaset yapmanın günü değil. Bir ve beraber olmanın günü. Onlarca can enkaz altında, birçok ihtiyaç var bölgelerde. Kış ayındayız. Ülkemizin başına gelen bu felaket için daha duyarlı olmanızı ve daha faydalı haber yapmanızı tavsiye ederim!

                        Evet bu olmadı ve yakışmadı sözcü, Bi okurunuz olarak çok üzücü lütfen geri çekin haberi
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Kılıçdaroğlu randevu peşinde: AFAD’dan randevu istedim
                        Haberler Güncel Türkiye Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremin yasındayken Kemal Kılıçdaroğlu randevu peşinde! AFAD'dan randevu istedim dönüş olmadı
                            SON DAKİKA