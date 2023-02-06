Türkiye Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremin yasındayken Kemal Kılıçdaroğlu randevu peşinde! AFAD'dan randevu istedim dönüş olmadı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
KORKUNÇ BİLANÇO
AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı son açıklamada "Depremin ardından 130 artçı deprem oldu. Bölgede 15 bine yakın arama kurtarma personeli görevlendirilmiş durumda. Yaralı sayısı 8533, ölü sayısı 1498 olarak güncellenmiştir. Azerbaycan dahil olmaz üzere 40'ın üzerindeki ülkeden bize yardım talebi var" ifadelerini kullandı.