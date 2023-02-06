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    • 06.02.2023 17:49
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    • 06.02.2023 18:30
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    Son dakika: Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener le görüştü

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi derinden sarsan 7,7'lik deprem felaketi sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. İki lider görüşmede arama kurtarma çalışmalarını ele aldı. Erdoğan daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de bölgedeki son durumu konuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi yaptı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.



    AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener le görüştü
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