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    • 09.02.2023 18:20
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    Yaman günde yetişti gardaş! Bakü sokaklarından yürek ısıtan kare: Türkiye'nin konuştuğu isim Server Beşirli'den ilk açıklama

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerle yüzyılın felaketini yaşayan Türkiye'ye uluslararası camiadan yardım ve destek gecikmiyor. Gardaş Azerbaycan, felaketin ilk anından bu yana desteğini esirgemedi. Bakü'den objektiflere yansıyan bir kare ise yürek ısıttı. Paylaşım rekorları kıran yorgan yüklü eski otomobilin sahibi Server Beşirli, "Karda ve tipide bu felaketi biz de yaşadık. Elbisesiz, ayakkabısız kadınlar vardı. Biz de o dönemi yaşadık, o duyguyu biliyoruz. Kardeş Türkiye'nin başına gelen felakette elimizden gelen yardım buydu" dedi.

    takvim.com.tr
    Yaman günde yetişti gardaş! Bakü’den yürek ısıtan kare

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.

    Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar, yıkım olduğu illerde görevlendirildi. Erdoğan da afet bölgesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

    Öte yandan dünya çok önemli bir dayanışma örneği sergiledi. 60'tan fazla ülke yardım talebinde bulundu. Başta can gardaş Azerbaycan olmak üzere, Rusya, Çin, Yunanistan, Kırgızistan, Cezayir, Avrupa ülkeleri, İsrail ve diğer ülkeler uçaklarını havalandırdı, arama kurtarma ekiplerini sahaya sürdü.



    BAKÜ'DEN YÜREK ISITAN KARE
    Azerbaycan halkı ise 'kardeş' tanımı yerine getiren bir seferberlik ruhuyla Türkiye'ye yardım için topyekün birlik oldu. Başkent Bakü'de çekilen bir fotoğraf ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Eski bir aracın üzerine Türkiye'ye gönderilmek üzere yorganların yüklendiği aracın görüntüsü herkesi duygulandırdı.



    Aracın sahibi Server Beşirli, yardım eden kardeşi İmamverdi Beşirli ve Asker Memmedov, Azerbaycan'da yayın yapan Ictimai TV'ye konuştu.

    "KARDEŞ TÜRKİYE'NİN BAŞINA GELEN FELAKETTE ELİMİZDEN GELEN BUYDU"
    Server Beşirli, "Karda ve tipide bu felaketi biz de yaşadık. Elbisesiz, ayakkabısız kadınlar vardı. Biz de o dönemi yaşadık, o duyguyu biliyoruz. Kardeş Türkiye'nin başına gelen felakette elimizden gelen yardım buydu" dedi.



        "MONTUNU ÇIKARDI, TESLİM ETTİ VE GİTTİ"
        Kardeşi ise, "Sadece biz değildik, tüm Azerbaycanlılar, hatta başka ülkelerde yaşayan Azerbaycanlılar yardım etti. Hatta bir şeye şahit oldum orada bir kız geldi, montunu çıkardı, oraya teslim etti ve gitti. Elbette yardım büyük ya da küçük değil. Önümüzdeki günlerde kardeş ülkeye gıda yardımı göndereceklerini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.


        Fotoğrafta: Beşirli ve ailesinin yaşadığı ev
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