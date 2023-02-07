Deprem bölgesinde siyasete soyunan Kılıçdaroğlu'dan 'Devlet engel koyuyor' algısı

Türkiye, geride kalan gün yüzyılın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından şu ana kadar 5 bin 894 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 810 kişi de yaralandı.

BAŞKAN ERDOĞAN: "EN BÜYÜK FELAKETLERDEN BİRİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıkıcı afete ilişkin, ''Uzmanlar bu iki depremi istisnai yer hareketi olarak tabir ediyor. Çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Coğrafyamızın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız'' dedi. "2 büyük deprem 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 10 kenti etkiledi" diyen Erdoğan, ''Depremde yaşanan 10 ilde 3 ay sürecek OHAL kararı aldık'' ifadelerini kullandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.