Deprem bölgesine acil durum ödeneği gönderildi: Toplam 1 milyar 639 milyon 774 bin 16 lira!

50 BİN 818 AFAD AİLE YAŞAM ÇADIRININ KURULUMU TAMAMLANDI

Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 648 artçı deprem meydana geldiği belirtildi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 6 bin 957 vatandaşın hayatını kaybettiği, 38 bin 224 kişinin de yaralandığı bildirilen açıklamada, depremzedelerin barınması için bölgede, 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumunun tamamlandığı bildirildi.

DEPREM BÖLGESİNE 5 BİN 434 ARAÇ SEVK EDİLDİ

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, emniyet, jandarma, UMKE, itfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, STK ve gönüllüler, yerel destek ekiplerinde görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan 96 bin 670 personelin alanda görev yaptığı belirtilen açıklama şu şekilde; "Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 434 araç sevk edilmiştir.