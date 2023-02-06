TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan depreme ilişkin açıklama: Genel Kurul çalışmaları ertelendi! Adıyaman Milletvekili Yakup Taş...

Şentop, bu durum üzerine, bütün siyasi partilerden bazı milletvekillerinin bölgelerine gittiğini, bazılarının da gitmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Siyasi partilerimiz milletvekillerini, bölgedeki çalışmalarla ilgili olarak görevlendiriyorlar. Bu çerçevede biz, bir Danışma Kurulu toplantısı yaparak Meclisimizin bu haftaki sadece Genel Kurul çalışmalarını, önümüzdeki salı gününden itibaren devam etmek üzere, erteleme kararı aldık. Yarın bu, Genel Kurulda görüşülüp neticelendirilecek. İttifakla bu kararı aldık. Burada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arkadaşımız da vardı, partisinin MYK toplantısı için ayrılmak durumunda kaldı. Tabii hep beraber, TBMM başta olmak üzere bütün milletvekillerimiz burada yaşanan bu felaketle ilgili olarak büyük bir gayret içerisindeyiz, çok yakından takip ediyoruz. Yapılabilecek olanları yapmak için de bütün arkadaşlarımız burada veya bölgelerinde çalışma içerisindeler. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun dileklerimizi milletimize bütün arkadaşlarımız adına iletiyorum."

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

TBMM Başkanı Şentop, bir yardım kampanyası başlatılıp başlatılmayacağının sorulması üzerine, yarın bu konuda ortak bir açıklama yapılacağını bildirdi.

Şentop, "Daha önce düşündüğümüz ama bu deprem felaketiyle beraber acil duruma gelen kan bağışı kampanyasını başlattık. Şeref Holü'nde, sağlık birimimizin önünde. Buradaki hem personel arkadaşlarımız hem milletvekillerimizden hem de ziyaretçi olarak gelenlerden kan bağışı alacağız. Bildiriyle ilgili de yarınki toplantı için bir çalışma yapacağız." diye konuştu.