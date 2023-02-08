Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

-Hedefimiz 1 yıl içerisinde 10 ilde toplu konut yapmak

▪️Vatandaşlarımızın sokakta kalmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

▪️Antalya, Alanya, Mersin gibi yerlerdeki otellerle görüşmelerimizi yaptık. Vatandaşlarımızı bu otellere yerleştirmeye hazırız

8 bin 574 can kaybı, 49 bin 133 yaralı, 6 bin 444 yıkılan bina bulunuyor. Devletin kurumları iş başında, enkazlardaki çalışmalar sürüyor. 1 yıl içinde 10 ilde deprem konutları yapacağız.

Şuanda vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi illerdeki otellerle görüşmeler yapıldı. Buralara yerleşmek isteyenleri buralara yönlendirip imkanları seferber edeceğiz.