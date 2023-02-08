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    • 08.02.2023 13:59
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    • 08.02.2023 14:07
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    10.000 TL maddi destek ödeniyor! HER AİLEYE ÖDEMELER BAŞLIYOR! Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 10 bin TL yardım nasıl alınır?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, ''8 bin 574 can kaybı, 49 bin 133 yaralı, 6 bin 444 yıkılan bina bulunuyor.

    takvim.com.tr
    10.000 TL maddi destek ödeniyor!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

    -Hedefimiz 1 yıl içerisinde 10 ilde toplu konut yapmak
    ▪️Vatandaşlarımızın sokakta kalmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
    ▪️Antalya, Alanya, Mersin gibi yerlerdeki otellerle görüşmelerimizi yaptık. Vatandaşlarımızı bu otellere yerleştirmeye hazırız

    8 bin 574 can kaybı, 49 bin 133 yaralı, 6 bin 444 yıkılan bina bulunuyor. Devletin kurumları iş başında, enkazlardaki çalışmalar sürüyor. 1 yıl içinde 10 ilde deprem konutları yapacağız.

    Şuanda vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi illerdeki otellerle görüşmeler yapıldı. Buralara yerleşmek isteyenleri buralara yönlendirip imkanları seferber edeceğiz.

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    Depremin boyutu aslında 11!
    Haberler Güncel 10.000 TL maddi destek ödeniyor! HER AİLEYE ÖDEMELER BAŞLIYOR! Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 10 bin TL yardım nasıl alınır?
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