Tarihçi Murat Bardakçı: Bu Orta Doğu depremi, Mezopotamya depremi neredeyse bir kıta sallandı





TÜRKİYE SEFERBERLİĞİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları ve yardım faaliyetleri için uluslarası destek mesajları peş peşe geldi. İlk olarak Azerbaycan'dan ardından da birçok ülkeden ekipler Türkiye'ye geldi.







"NEREDEYSE BİR KITA SALLANDI"

Tarihçi Murat Bardakçı katıldığı canlı yayında yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremin boyutu ile ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.



Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremde neredeyse bir kıtanın sallandığını söylen tarihçi Murat Bardakçı, "Şunu görmemiz gerekiyor. Bu Adıyaman, Maraş, Hatay depremi değil. Bu Orta Doğu depremi, Mezopotamya depremi neredeyse bir kıta sallandı. Örneği olmayan bir deprem" ifadelerini kullandı.

YÜZYILIN EN YIKICISI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler uzman isimler tarafından yorumlandı. Japon deprem uzmanı Profesör Shinji Toda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu söyledi.



Shinji, Türkiye'deki sarsıntıların, dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu belirterek "Beklenmedik büyük bir depremdi." ifadesini kullandı.

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sınırda yer aldığına işaret eden Shinji, "depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığının da büyük hasara neden olduğunu" kaydetti.

Shinji, depremin "enerji miktarının", "1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla" olduğunu vurguladı.