Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 09.02.2023 01:32
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    • 09.02.2023 02:01
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    Tarihçi Murat Bardakçı: Bu Orta Doğu depremi, Mezopotamya depremi neredeyse bir kıta sallandı

    Türkiye yüzyılın en büyük felaketini yaşadı. 10 ili etkisi altına alan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremler sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti. Katıldığı canlı yayında depremin boyutu ile ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulunan Murat Bardakçı, “Bu Adıyaman, Maraş, Hatay depremi değil. Bu Orta doğu depremi, Mezopotamya depremi neredeyse bir kıta sallandı. Örneği olmayan bir deprem” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bir kıta sallandı!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Bakanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkımın yaşandığı 10 ile gitti.

    7 GÜN MİLLİ YAS VE DEPREM BÖLGELERİNDE OHAL İLAN EDİLDİ
    Türkiye'yi derinden sarsan depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin karar alındı.



    TÜRKİYE SEFERBERLİĞİ
    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları ve yardım faaliyetleri için uluslarası destek mesajları peş peşe geldi. İlk olarak Azerbaycan'dan ardından da birçok ülkeden ekipler Türkiye'ye geldi.




    "NEREDEYSE BİR KITA SALLANDI"
    Tarihçi Murat Bardakçı katıldığı canlı yayında yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremin boyutu ile ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

    Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremde neredeyse bir kıtanın sallandığını söylen tarihçi Murat Bardakçı, "Şunu görmemiz gerekiyor. Bu Adıyaman, Maraş, Hatay depremi değil. Bu Orta Doğu depremi, Mezopotamya depremi neredeyse bir kıta sallandı. Örneği olmayan bir deprem" ifadelerini kullandı.

    YÜZYILIN EN YIKICISI
    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler uzman isimler tarafından yorumlandı. Japon deprem uzmanı Profesör Shinji Toda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu söyledi.

    Shinji, Türkiye'deki sarsıntıların, dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu belirterek "Beklenmedik büyük bir depremdi." ifadesini kullandı.

    Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sınırda yer aldığına işaret eden Shinji, "depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığının da büyük hasara neden olduğunu" kaydetti.

    Shinji, depremin "enerji miktarının", "1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla" olduğunu vurguladı.



    Peki rakamlar ne diyor? İşte rakamlarla Kahramanmaraş ve Büyük Hanshin-Awaji (Kobe) depremi karşılaştırması.



        KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
        Sene:         6 Şubat 2023
        Büyüklük: 7,7 ve 7,6
        *Dünyanın en büyük iç depremlerinden biri olarak tarihe geçti.

        BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
        Sene:         17 Ocak 1995
        Büyüklük: 6,9
        *Japonyanın en yıkıcı depremlerinden biri



        KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
        Deprem Merkezi:         Karada (yerleşim yerlerinin yakınında)
        Deprem merkezinin derinliği: 5 km be 16,4 km

        BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
        Deprem Merkezi:         Denizin altında (Awaji adasının kuzey ucunda)
        Deprem merkezinin derinliği: 16 km



        KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
        Toplam kırılma süresi:         1-1,5 dakika
        Enerji miktarı: Kobe depreminin 10 katından daha fazla

        BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
        Toplam kırılma süresi:         20 saniye
        Enerji miktarı: Kahramanmaraş depreminden 10 kat daha düşük



            KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
            Kırılan fay uzunluğu: 400 kilometre
            *Dünyada bu denli büyüklükte bir kırılma ABD'de (1906) ve Kunlun'da (2001) yaşandı.
            Levhalarda yaşanan hareketlilik: Anadolu yarımadası batı yönünde 3 metre kaydı

            BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
            Kırılan fay uzunluğu: 40 kilometre
            Levhalarda yaşanan hareketlilik: Nojima fayının güney tarafı 1,5 metre sağa ve 1,2 metre aşağıya hareket etti



            KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
            Kullanılamaz hale gelen bina sayısı: Henüz bilinmiyor
            Yıkılan ev sayısı: 6 bin 444 (08.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)

            BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
            Kullanılamaz hale gelen bina sayısı: 400 bin bina
            Yıkılan ev sayısı: 250 bin



            KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
            Maddi hasar: Henüz bilinmiyor
            Can kaybı: 8 bin 574 (08.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)

            BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
            Maddi hasar: 200 milyar dolar
            Can kaybı: 6 bin 400'ün üzerinde



                KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                Doğrudan yangın nedeniyle yaşanan can kaybı: Yok

                BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                Doğrudan yangın nedeniyle yaşanan can kaybı: 500 civarında
                Yaralılar: 400 binin üzerinde
                Yaralılar: 40 bin 910 (08.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)



                KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                Bölgenin yaklaşık nüfusu: 13 milyon
                İlk 24 saatte yapılanlar: 380 binin üzerinde kişi yurtlara yerleştirildi, enkaz altından 9 binin üzerinde insan kurtarıldı, Kızılay'ın kan stokları dolduruldu.

                BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                Bölgenin yaklaşık nüfusu: 1,5 milyon
                İlk 24 saatte yapılanlar: 2 gün sonra ilk yardımlar ulaştı



                KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                Bölgedeki bu büyüklükteki en son depremin tarihi: 1513 (500 yıllık enerji birikimi)
                Depremden sonra bölgeyi terk eden insan sayısı: Henüz bilinmiyor

                BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                Bölgedeki bu büyüklükteki en son depremin tarihi: 1596 (Keicho-Fushimi depremi)
                Depremden sonra bölgeyi terk eden insan sayısı: 310 bin kişi



                    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                    Depremden sonra başlayan yangınların süresi: İskenderun Limanı konterner deposundaki yangın kontrol altına alındı. (08.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)
                    Yanan alan: Henüz bilinmiyor

                    BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                    Depremden sonra başlayan yangınların süresi: Yangınlar iki hafta sürdü. En büyük can kaybı yangınlar nedeniyle yaşandı.
                    Yanan alan: 130 hektar yerleşim alanı ve 6000 bina



                    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ İLE 2020 ELAZIĞ DEPREMİ KARŞILAŞTIRMASI
                    Tarih
                    Elazığ:                     24 Ocak 2020
                    Kahramanmaraş: 6 Şubat 2023

                    Şiddet
                    Elazığ: 6,8
                    Kahramanmaraş: 7,7 ve 7,6

                    Etkilediği alan
                    Elazığ: 10 bin 848 kilometrekare
                    Kahramanmaraş: 108 bin 812 kilometrekare

                    Etkilenen nüfus
                    Elazığ: 463 bin 726
                    Kahramanmaraş: 13 milyonu aşkın

                    Hasar alan bölge
                    Elazığ:                     Elazığ (Merkez, Sivrice) ve Malatya (Kale, Pütürge, Doğanyol)
                    Kahramanmaraş: 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye)



                    Can kaybı
                    Elazığ: 41
                    Kahramanmaraş: 8 bin 574 (08.02.2023 saat 13.51 itibarıyla)

                    Yaralı
                    Elazığ: 1631
                    Kahramanmaraş: 49 bin 133 (08.02.2023 saat 13.51 itibarıyla)

                    Yıkılan bina sayısı
                    Elazığ:                     633
                    Kahramanmaraş: 6 bin 444 (08.02.2023 saat 13.51 itibarıyla)

                    Arama-Kurtarma personeli sayısı
                    Elazığ: 7 bin 245
                    Kahramanmaraş: 96 bin 770

                    Arama-Kurtarma aracı sayısı
                    Elazığ:                     310
                    Kahramanmaraş: 5 bin 434

                    Mali destek
                    Elazığ: Elazığ'da yapılan toplam yatırım tutarı 10 milyar TL
                    Kahramanmaraş: İlk etapta kurumlarca tahsis edilen kaynak 100 milyar TL

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                    Bir kıta sallandı!
                    Haberler Güncel Tarihçi Murat Bardakçı: Bu Orta Doğu depremi, Mezopotamya depremi neredeyse bir kıta sallandı
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