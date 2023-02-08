Tarihçi Murat Bardakçı: Bu Orta Doğu depremi, Mezopotamya depremi neredeyse bir kıta sallandı

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Bakanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkımın yaşandığı 10 ile gitti.
7 GÜN MİLLİ YAS VE DEPREM BÖLGELERİNDE OHAL İLAN EDİLDİ
Türkiye'yi derinden sarsan depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin karar alındı.
TÜRKİYE SEFERBERLİĞİ
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları ve yardım faaliyetleri için uluslarası destek mesajları peş peşe geldi. İlk olarak Azerbaycan'dan ardından da birçok ülkeden ekipler Türkiye'ye geldi.
"NEREDEYSE BİR KITA SALLANDI"
Tarihçi Murat Bardakçı katıldığı canlı yayında yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremin boyutu ile ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.
Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremde neredeyse bir kıtanın sallandığını söylen tarihçi Murat Bardakçı, "Şunu görmemiz gerekiyor. Bu Adıyaman, Maraş, Hatay depremi değil. Bu Orta Doğu depremi, Mezopotamya depremi neredeyse bir kıta sallandı. Örneği olmayan bir deprem" ifadelerini kullandı.
YÜZYILIN EN YIKICISI
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler uzman isimler tarafından yorumlandı. Japon deprem uzmanı Profesör Shinji Toda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu söyledi.
Shinji, Türkiye'deki sarsıntıların, dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu belirterek "Beklenmedik büyük bir depremdi." ifadesini kullandı.
Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sınırda yer aldığına işaret eden Shinji, "depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığının da büyük hasara neden olduğunu" kaydetti.
Shinji, depremin "enerji miktarının", "1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla" olduğunu vurguladı.
Peki rakamlar ne diyor? İşte rakamlarla Kahramanmaraş ve Büyük Hanshin-Awaji (Kobe) depremi karşılaştırması.