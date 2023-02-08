FOX'un algı operasyonu canlı yayında patladı! Önce deprem uzmanı sonra vatandaş gerekeni söyledi

FOX TV'DE MEHMETÇİK HEDEF ALINMIŞTI

CHP'ye yakınlığıyla bilinen FOX TV'nin canlı yayınında 7.7 ve 7.6'lık depremler üzerinden Mehmetçik hedef alınmıştı.

Sunucu Burak Birsen'in konuğu Nasuh Mahruki, "Bizim ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Oturuyorlar yerinde" diyerek Mehmetçik'in sahaya inmediğini ve arama-kurtarma çalışmalarına destek vermediğini ileri sürdü.

Sunucu Birsen de Mahruki'yi doğrulayarak, "Neden Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir sorumluluğu üstlenmiyor" ifadelerini kullanmış tam o anda ise ekranda Malatya'daki askerlerin halka yardım ettiği anlar görülmüştü.

ALGI OPERASYONU YİNE TUTMADI

Haberlerinde yürütülen yardım operasyonları ve afetin büyüklüğünü görmezden gelen FOX TV cevabını canlı yayına çağırdığı konuğundan aldı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış, "Japonya'da bina yıkılmaz diye bir şey yok. Kobe depreminde 100 bin bina yıkılmıştır. Otoyollar yıkılmıştır." dedi.