FOX'un algı operasyonu canlı yayında patladı! Önce deprem uzmanı sonra vatandaş gerekeni söyledi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
TSK GÖREV BAŞINDA
Toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki binlerce personel başta olmak üzere yurt dışından da çalışmalara katılan ekipler, enkaz altında kalanlara sağ ulaşabilmek için çabalıyor.
Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu.
KABİNE BÖLGEDE
Gece saat 04.17'de yaşanan büyük felaket sonrası vakit kaybetmeden harekete geçen 13 bakan, depremden etkilenen 10 ilde çalışmalara başladı. Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Osmaniye'de ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu kriz masalarını yöneterek çalışmaları yerinde inceledi.
HER İLDE BIR BAKAN
Adıyaman'daki çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır'daki çalışmaları ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ takip etti. Şanlıurfa'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati incelemelerde bulunurken, Gaziantep ve Kilis'te ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum denetimlerde bulundu. Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez görevlerine devam ederken, Malatya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çalışma yürüttü.