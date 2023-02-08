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    • Güncel
    • 08.02.2023 12:18
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    • 08.02.2023 12:24
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    FOX'un algı operasyonu canlı yayında patladı! Önce deprem uzmanı sonra vatandaş gerekeni söyledi

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 depremin ardından 10 ilde şiddetli yıkım meydana geldi. Afetin ilk anından itibaren devlet tüm kurumlarıyla sahada vatandaşın yardımına koşarken; fondaş medyada kirli bir algı operasyonu yürütüldü. Bölgeye ulaşan yardımlar ve arama-kurtarma ekiplerine karşın sürdürülen operasyon, anında doğrularla boşa çıkarıldı. Fox Tv'de yayına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış, "Japonya'da bina yıkılmaz diye bir şey yok. Kobe depreminde 100 bin bina yıkılmıştır. Otoyollar yıkılmıştır." açıklamasıyla büyük afetlerin yıkıcılığına ilişkin bilgileri paylaştı. Bir röportaj sırasında devletin yardım götürmediği yönündeki röportaj, bir vatandaşın yalanlamasıyla apar topar bitirildi.

    takvim.com.tr
    FOX’un algı operasyonu canlı yayında patladı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    TSK GÖREV BAŞINDA
    Toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki binlerce personel başta olmak üzere yurt dışından da çalışmalara katılan ekipler, enkaz altında kalanlara sağ ulaşabilmek için çabalıyor.

    Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

    KABİNE BÖLGEDE
    Gece saat 04.17'de yaşanan büyük felaket sonrası vakit kaybetmeden harekete geçen 13 bakan, depremden etkilenen 10 ilde çalışmalara başladı. Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Osmaniye'de ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu kriz masalarını yöneterek çalışmaları yerinde inceledi.



    HER İLDE BIR BAKAN
    Adıyaman'daki çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır'daki çalışmaları ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ takip etti. Şanlıurfa'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati incelemelerde bulunurken, Gaziantep ve Kilis'te ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum denetimlerde bulundu. Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez görevlerine devam ederken, Malatya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çalışma yürüttü.

        FOX TV'DE MEHMETÇİK HEDEF ALINMIŞTI
        CHP'ye yakınlığıyla bilinen FOX TV'nin canlı yayınında 7.7 ve 7.6'lık depremler üzerinden Mehmetçik hedef alınmıştı.

        Sunucu Burak Birsen'in konuğu Nasuh Mahruki, "Bizim ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Oturuyorlar yerinde" diyerek Mehmetçik'in sahaya inmediğini ve arama-kurtarma çalışmalarına destek vermediğini ileri sürdü.

        Sunucu Birsen de Mahruki'yi doğrulayarak, "Neden Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir sorumluluğu üstlenmiyor" ifadelerini kullanmış tam o anda ise ekranda Malatya'daki askerlerin halka yardım ettiği anlar görülmüştü.

        ALGI OPERASYONU YİNE TUTMADI
        Haberlerinde yürütülen yardım operasyonları ve afetin büyüklüğünü görmezden gelen FOX TV cevabını canlı yayına çağırdığı konuğundan aldı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış, "Japonya'da bina yıkılmaz diye bir şey yok. Kobe depreminde 100 bin bina yıkılmıştır. Otoyollar yıkılmıştır." dedi.

        Barış aynı zamanda, "Bizim inşaat mühendisliği tecrübemiz inanın çok iyidiri. Aksi halde yabancı ülkelerde çok sayıda inşaat mühendisimiz çalışabilir mi, müteahhitimiz ihale kazanabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

        CANLI YAYINDA ANINDA CEVAP
        FOX TV'de yapılan sokak röportajında yardımların yetersiz olduğu ve hırsızların dolaştığı yönündeki iddiaları konuşulurken, bir vatandaş araya girerek tüm ekiplerin sahada olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. Zor durumda kalan FOX muhabiri acelece röportajı keserek yeniden sözü stüdyoya bıraktı.

        Fondaş medyada yürütülen kirli operasyon bir kez daha boşa çıkarıldı.
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            Haberler Güncel FOX'un algı operasyonu canlı yayında patladı! Önce deprem uzmanı sonra vatandaş gerekeni söyledi
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