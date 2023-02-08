Depremin vurduğu 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde 77 sahra hastanesi kurduklarını, acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonların da yapılabildiğini bildirdi.
SAHRA HASTANESİ KURULDU | VİDEO İZLE
Koca, Twitter hesabından, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında sahadaki çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.
"10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk." ifadesini kullanan Koca, şu bilgileri paylaştı:
"Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz."