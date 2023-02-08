Uzman isimlerden dehşete düşüren yorumlar! 60 nükleer bomba gücünde! Depremlerin büyüklüğü aslında 11... Demir raylar bile yamuldu
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler uzman isimler tarafından yorumlandı. Yerbilimci Prof. Dr Cenk Yaltırak depremin büyüklüğünün aslında 11 olduğunu belirtirken İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni Türkiye'nin 3 metre hareket ettiğini ve olağan üstü bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Martin Mai ise ikinci büyük depremin sıradışı bir durum olduğunu belirtip, "Çok kötü bir tesadüf diyebiliriz" dedi. İşte uzmanların depreme ilişkin yorumları...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi derinden sarstı.
Türkiye yaralarını sarmaya devam ederken 7 gün milli yas ve 10 ilde 3 ay boyunca OHAL ilan edildi.
Yerbilimci Prof. Dr Cenk Yaltırak depremin büyüklüğünün aslında 11 olduğunu belirtirken İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni Türkiye'nin 3 metre hareket ettiğini ve olağan üstü bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Martin Mai ise ikinci büyük depremin sıradışı bir durum olduğunu belirtip, "Çok kötü bir tesadüf diyebiliriz" dedi. İşte uzmanların depreme ilişkin yorumları...
Yerbilimci/ Prof. Dr Cenk Yaltırak şu ifadelerle felaketin boyutunu anlattı;
"Şimdi size kısaca herkesin anlayabileceği sadelikte dünkü 2 depremin aslında kaydedilen 7.7/7.6 değil, şiddet/enerji boşalımı parametresine göre 11 şiddetinde olduğunu anlatmaya çalışacağım. Depremde gerçek güç tanımlaması ve ölçümü yeryüzüne yakınlığı ve süresine bakılarak hesaplanır. Bu ana kriter'e göre bakınca "9 saat gibi çok kısa bir zaman aralığında" 7'nin üzerinde aynı bölgede deprem olduğu bugüne kadar dünyada hiç görülmemiş ve yaşanmamış bir olay. Dünkü yaşanan iki deprem birbirine (30 km) yan yana sayılabilecek bir lokasyonda olmuştur. Bu da bugüne kadar görülmüş bir şey değil.
JAPONYA İLE KIYASA TEPKİ
Burada birçok cahil, bilgisiz ve kötü niyetli insan Japonya'daki yaşanan 9 şiddetinde ki depremle bunu ölçüyor. Japonya'daki deprem; kıyıdan 110 km. açıkta, okyanusun 28 km. altında yaşanmıştır.
Bizim depremimiz ise yeryüzüne sadece 7 km. gibi çok çok yakın mesafe de olmuştur. 2. önemli aradaki fark ise, iki depremin arasındaki süredir.
Japonya'daki deprem 36 saniye, dünkü yaşanan depremler ise toplamda 103 saniye gibi bugüne kadar yaşanmamış bir uzunlukta sürmüştür.