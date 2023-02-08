Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem üzerinden siyaset yapanlara sert tepki

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de 6,4 ile 6,5 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Yüzyılın felaketi sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan Hatay'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şuan itibarıyla vefat edenlerin sayısı 9 bin 57 yaralı sayısı ise 52 bin 979" ifadelerini kullandı. Oktay, "Güvenlik güçleri, Kızılay ve STK'lar, gönüllüler, sağlık ekipleri ile ilgili tüm bakanlıklarımızın sahadaki toplam görevli sayısı 103 bin 800'dür." ifadelerini kullandı.