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    • 08.02.2023 00:36
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    • 08.02.2023 01:13
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    OHAL ilanı Resmi Gazete'de! Depremin vurduğu 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi

    Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    OHAL ilanı Resmi Gazete’de

    Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 10 ilde 8 Şubat 2022 01.00 itibariyle üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.



    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden sürdürmüştü. Burada deprem ile ilgili ve OHAL kararı ile ilgili önemli açıklamalara imza atmıştı.



    Başkan Erdoğan, yaşanan deprem afetinin ve etkilerinin vehametinin fevkalade tedbirler alınmasını zorunlu hale getirdiğini vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu:



        "Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız."



        "DEPREM FELAKETİNİN YOL AÇTIĞI YIKIMIN DA ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"
        Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı bilinciyle ülkenin ve milletin tüm imkanlarını planlı ve etkin şekilde harekete geçirmenin gayreti içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



        "Felaket alanının büyüklüğü, yıkımın ağırlığı, olumsuz hava şartları gibi sebeplerle arama kurtarma ve yardım çalışmalarında arzu ettiğimiz hıza ulaşamadığımız yerler elbette vardır ama afetten etkilenen vatandaşlarımız şundan emin olsun ki devleti, kendisine el uzatmak, canını kurtarmak, hayatını kolaylaştırmak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Zorlukları birer birer aşarak, erişmedik yıkıntı, kaldırmadık enkaz, karşılanmadık ihtiyaç bırakmadık bir kararlılıkla sahaya yükleniyoruz. Bugüne kadar nice badireleri devlet millet dayanışmasıyla geride bırakmış bir ülke olarak, inşallah deprem felaketinin yol açtığı yıkımın da üstesinden geleceğiz. Önceliğimiz, arama kurtarma çalışmalarını hızlandırmak ve bununla birlikte acil yardımları yerine ulaştırmaktır. Ardından enkaz kaldırma, sonrasında yeniden inşa faaliyetlerine de süratle başlayacağız."



            Erdoğan, Katar'ın da 10 bin konteynır gönderme hazırlığı içerisinde olduğu bilgisini vererek, "Aynı şekilde şu anda yine birçok yerlerde bizim acil olarak yardımımızı ulaştıracağımız birçok konteynırın dışında, karavanlar da merkeze ulaşmakta. Bu karavanları da yine acil ihtiyacı olan ailelere tahsis edeceğiz. Allah ülkemizin ve milletimizin yardımcısı olsun." dedi.

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            Haberler Güncel OHAL ilanı Resmi Gazete'de! Depremin vurduğu 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi
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