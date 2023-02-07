OHAL ilanı Resmi Gazete'de! Depremin vurduğu 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 10 ilde 8 Şubat 2022 01.00 itibariyle üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden sürdürmüştü. Burada deprem ile ilgili ve OHAL kararı ile ilgili önemli açıklamalara imza atmıştı.
Başkan Erdoğan, yaşanan deprem afetinin ve etkilerinin vehametinin fevkalade tedbirler alınmasını zorunlu hale getirdiğini vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu: