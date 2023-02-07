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    • Güncel
    • 08.02.2023 00:34
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    • 08.02.2023 00:38
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    Dolandırıcılar depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşların ceplerine göz dikti! Sahte yardım siteleri kurdular

    Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgelerine yardım yağdırdı. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar ise yardım etmek isteyen vatandaşları ceplerine göz dikti. Vatandaşların yardım faaliyetlerine yoğunlaşmasını fırsat bilen şahıslar tarafından sahte bağış siteleri açıldı.

    Dolandırıcılar sahte yardım sitesi kurdular

    Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin yaralarını sarmak için devlet millet el ele mücadelesini sürdürüyor.

    KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER
    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.



    YÜZYILIN FELAKETİ
    Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem 10 ilde şiddetli şekilde hissedilirken çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.



    TÜRKİYE YARALARI SARMAK İÇİN TEK YÜREK OLDU
    10 ilimizi etkileyen yüzyılın depremi tüm Türkiye'yi harekete geçirdi. Arama kurtarma ve yardım için herkes seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanından arama-kurtarma ekipleri bölgeye giderken, yardım malzemeleri ve kan bağışı için tüm kurumlar ve vatandaşlar el ele verdi. Kampanyalar da başlatıldı...



        KAMPANYALAR BAŞLATILDI
        Cumhurbaşkanı kararıyla AFAD Deprem Yardım Kampanyası başlatıldı. 'DEPREM' yazıp 1866'ya mesaj gönderilerek bağış yapılabileceği gibi, EFT için alıcı adı bilgisi 'T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı' olarak belirtildi. Valilikler ve belediyeler de yardım kampanyaları başlattı.



        250 MİLYON TL YARDIM
        Aile Bakanlığı'nın kırmızı yelekli psikososyal destek ekipleri de deprem bölgesine ulaştı. Ekipler, yardımları Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adıyaman'a ulaştırdı. Bakanlık, 10 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 250 milyon lira yardım aktardı. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşların bağışlarını ikamet ettikleri ilçedeki SYD Vakıfları'na teslim edebileceklerini belirtildi.



        DOLANDIRICILAR YARDIM ETMEK İSTEYEN VATANDAŞLARIN CEBİNE GÖZ DİKTİ
        Tüm Türkiye yaraları sarmak için kenetlenmişken, vatandaşların yardım faaliyetlerine yoğunlaşmasını fırsat bilen dolandırıcılar sahte bağış siteleri açtı.



            Kurulan sitelerde yardım yapmak isteyen vatandaşların bağış yolulyla kart bilgilerini çalmayı hedefleyen dolandırcıların oyununu, duyarlı bir vatandaş tek tek gözler önüne serdi.

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            Dolandırıcılar sahte yardım sitesi kurdular
            Haberler Güncel Dolandırıcılar depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşların ceplerine göz dikti! Sahte yardım siteleri kurdular
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