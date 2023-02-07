Dolandırıcılar depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşların ceplerine göz dikti! Sahte yardım siteleri kurdular

Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin yaralarını sarmak için devlet millet el ele mücadelesini sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
YÜZYILIN FELAKETİ
Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem 10 ilde şiddetli şekilde hissedilirken çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.
TÜRKİYE YARALARI SARMAK İÇİN TEK YÜREK OLDU
10 ilimizi etkileyen yüzyılın depremi tüm Türkiye'yi harekete geçirdi. Arama kurtarma ve yardım için herkes seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanından arama-kurtarma ekipleri bölgeye giderken, yardım malzemeleri ve kan bağışı için tüm kurumlar ve vatandaşlar el ele verdi. Kampanyalar da başlatıldı...