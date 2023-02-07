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    • 07.02.2023 23:28
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    • 07.02.2023 23:32
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    Kahramanmaraş'ta duygulandıran anlar! Enkaz altında 40 saati devirdi ilk sorusu "Oğlum nerede?" oldu

    Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarımda duygu dolu anlar yaşandı. Anne ile 1,5 yaşındaki bebeği kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılır çıkarılmaz anne Fatma Yavşan’ın ilk sözü “Oğlum nerde?” oldu.

    Oğlum nerde?

    Kahramanmaraş'ta anne ile 1,5 yaşındaki bebeği kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla enkazdan sağ olarak çıkarıldı.



    Cansuyu Derneği ve AFAD ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.



    Kahramanmaraş Egemenlik Mahallesi Güzel Apartmanı enkazında çalışma yapan AFAD ve Cansuyu Derneğinin arama kurtarma ekipleri, betonların altında kalan kadın ile bebeğinin olduğu bölgede yoğunlaştı.



        Enkazda açılan tünelde ilerleyen ekipler, girişi engelleyen yatağın metal bölümlerini iş makinesine bağlanan iple çekerek çıkardı. Ekipler ilk olarak 1,5 yaşındaki Oğuzhan Mete Yavşan'ı enkazdan çıkardı.



        Çalışmayı sürdüren ekipler 30 yaşındaki anne Fatma Yavşan'ı da kurtardı. Battaniyeye sarılan anne ve bebek sedye ile ambulansa taşındı.



        Fatma Yavşan, enkazdan çıkar çıkmaz "Oğlum nerede?" diye sordu. Bunun üzerine ekipten birinin "Oğlun seni bekliyor." dediği duyuldu. Yaralı kadın ile bebeği, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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        Oğlum nerde?
        Haberler Güncel Kahramanmaraş'ta duygulandıran anlar! Enkaz altında 40 saati devirdi ilk sorusu "Oğlum nerede?" oldu
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