Kahramanmaraş'ta anne ile 1,5 yaşındaki bebeği kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Cansuyu Derneği ve AFAD ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş Egemenlik Mahallesi Güzel Apartmanı enkazında çalışma yapan AFAD ve Cansuyu Derneğinin arama kurtarma ekipleri, betonların altında kalan kadın ile bebeğinin olduğu bölgede yoğunlaştı.