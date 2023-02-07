Pakistan'dan Türkiye'deki depremzedeler için yardım fonu: Bakanlar kurulu üyeleri aylık, memurlar günlük maaşını bağışladı

BAKANLAR MAAŞLARINI MEMURLAR GÜNLÜK ÜCRETLERİNİ...

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının yardım fonuna bağışlanmasına karar verildi.

"PAKİSTAN BU ZOR GÜNÜNDE TÜRK KARDEŞLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYACAK"

Başbakan Şerif, 2022'deki sel felaketinde Türkiye'nin ülkesine yardım konusunda başı çektiğini anımsatarak, "Pakistan milleti bu zor zamanda Türk kardeşlerini yalnız bırakmayacak." açıklamasını yaptı.