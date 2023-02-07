Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.02.2023 23:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2023 23:35
    ABONE OL

    Pakistan'dan Türkiye'deki depremzedeler için yardım fonu: Bakanlar kurulu üyeleri aylık, memurlar günlük maaşını bağışladı

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerle yüzyılın felaketini yaşayan Türkiye'ye uluslararası camiadan yardım ve destek gecikmiyor. Azerbaycan'dan sonra kardeş Pakistan da önemli bir dayanışma örneği sergiledi. Türkiye'deki depremzedeler için harekete geçilen ülkede Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmı yardım fonuna aktarıldı. Hayırseverlere Türkiye için destek çağrısında bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dayanışma göstermek ve deprem bölgelerini ziyaret etmek için Türkiye'ye gideceğini kaydetti.

    Kardeş dayanışması!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.

    Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Öte yandan dünya çok önemli bir dayanışma örneği sergiledi.


    Başta gardaş Azerbaycan olmak üzere Avrupa'dan Amerika'ya Rusya'dan Çin'e pek çok ülke peşi sıra yardım açıkladı. Uçaklarını havalandırdı.

    PAKİSTAN YARDIM FONU OLUŞTURDU
    Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatıyla, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle mağdur olan afetzedeler için yardım fonu oluşturuldu.


    Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

    Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanda Türkiye'deki deprem mağdurlarına yardım etmek için Başbakan Şerif, 'Başbakanlık Yardım Fonu' kurulmasına karar verdi." ifadesini kullandı.

        BAKANLAR MAAŞLARINI MEMURLAR GÜNLÜK ÜCRETLERİNİ...
        Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının yardım fonuna bağışlanmasına karar verildi.

        "PAKİSTAN BU ZOR GÜNÜNDE TÜRK KARDEŞLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYACAK"
        Başbakan Şerif, 2022'deki sel felaketinde Türkiye'nin ülkesine yardım konusunda başı çektiğini anımsatarak, "Pakistan milleti bu zor zamanda Türk kardeşlerini yalnız bırakmayacak." açıklamasını yaptı.



        BAŞBAKAN ŞERİF DEPREM BÖLGELERİNİ ZİYARET EDECEK
        Hayırseverlere Türkiye için destek çağrısında bulunan Şerif, dayanışma göstermek ve deprem bölgelerini ziyaret etmek için yarın Türkiye'ye gideceğini kaydetti.

        Bakanlar Kurulu toplantısında Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua okundu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kardeş dayanışması!
        Haberler Güncel Pakistan'dan Türkiye'deki depremzedeler için yardım fonu: Bakanlar kurulu üyeleri aylık, memurlar günlük maaşını bağışladı
            SON DAKİKA