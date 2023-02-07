Pakistan'dan Türkiye'deki depremzedeler için yardım fonu: Bakanlar kurulu üyeleri aylık, memurlar günlük maaşını bağışladı

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.
Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Öte yandan dünya çok önemli bir dayanışma örneği sergiledi.
Başta gardaş Azerbaycan olmak üzere Avrupa'dan Amerika'ya Rusya'dan Çin'e pek çok ülke peşi sıra yardım açıkladı. Uçaklarını havalandırdı.
PAKİSTAN YARDIM FONU OLUŞTURDU
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatıyla, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle mağdur olan afetzedeler için yardım fonu oluşturuldu.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanda Türkiye'deki deprem mağdurlarına yardım etmek için Başbakan Şerif, 'Başbakanlık Yardım Fonu' kurulmasına karar verdi." ifadesini kullandı.