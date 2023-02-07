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    • Güncel
    • 07.02.2023 21:21
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    • 07.02.2023 22:12
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    Başkan Erdoğan depremde vefat eden AK Partili Yakup Taş’ın ailesine başsağlığı! "Bölgeyi ziyaret edeceğim..."

    Adıyaman'da depremde enkazda kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan akşam saatlerinde Yakup Taş'ın ailesi ile telefonda görüştü. Aileye başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, "İnşallah ben de bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman’a da uğrayacağım. Rabbim yar yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım. Tüm kardeşlerime selamlarımı sevgilerimi gönderin. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan Taş’ın ailesine başsağlığı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki Atatürk Bulvarı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    AK PARTİLİ YAKUP TAŞ'IN CENAZESİNE ULAŞILDI
    Yapılan çalışmaların ardından ulaşılan erkek cesedinin AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'a ait olduğu tespit edildi.

    AK Parti'li Taş'ın eşi, kardeşi ve yengesi, bir torunu ve 2 yeğeninin de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

    Başkan Erdoğan akşam saatlerinde Yakup Taş'ın ailesi telefonda görüşerek başsağlığı diledi. Erdoğan öte yandan bölgeyi ziyaret edeceğini de bildirdi.

    Başkan Erdoğan'ın telefon konuşmasındaki ifadeleri şu şekilde;

    "Ahmet Bey selamün aleyküm başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Rabbim İnşallah Yakup kardeşimizi şehitler sınıfına daim eylesin. Tabii hanımefendi de aynı şekilde şehadet şerbetini içti. Bütün Taş ailesine en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

    YARIN BÖLGEYİ ZİYARET EDECEĞİM
    İnşallah ben de bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım. Tüm kardeşlerime selamlarımı sevgilerimi gönderin. Ruhu şad olsun."

    16 Haziran 1959'da Adıyaman'da doğan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002-2011 yılları arasında Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütmüştü.

    Evli ve 6 çocuk babası olan Taş, 27. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili olarak görev yapıyordu.

    TAZİYE MESAJLARI
    Taş için peş peşe taziye mesajları da geldi.

    TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJI
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem felaketinde enkaz altında kalan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Merhum vekilimize ve deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Kaybettiğimiz bütün canlara rahmet diliyoruz. Hepsinin mekanı cennet olsun. Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş depremde hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.

        AK PARTİLİ KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI
        AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman Milletvekilimiz, değerli kardeşim Yakup Taş'ın depremde enkaz altında kalarak vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Rabbim merhamet etsin. Sevenlerinin, camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş için taziye mesajı paylaştı.

        Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde kaybettiğimiz AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş'a da Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan depremde vefat eden AK Partili Yakup Taş’ın ailesine başsağlığı! "Bölgeyi ziyaret edeceğim..."
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