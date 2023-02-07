Başkan Erdoğan depremde vefat eden AK Partili Yakup Taş’ın ailesine başsağlığı! "Bölgeyi ziyaret edeceğim..."

YARIN BÖLGEYİ ZİYARET EDECEĞİM

İnşallah ben de bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım. Tüm kardeşlerime selamlarımı sevgilerimi gönderin. Ruhu şad olsun."

16 Haziran 1959'da Adıyaman'da doğan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002-2011 yılları arasında Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Evli ve 6 çocuk babası olan Taş, 27. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili olarak görev yapıyordu.

TAZİYE MESAJLARI

Taş için peş peşe taziye mesajları da geldi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem felaketinde enkaz altında kalan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Merhum vekilimize ve deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.